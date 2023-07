A selección española infantil de natación artística conta coa pontevedresa Daniela Suárez para preparar o mundial

A nadadora artística pontevedresa do Galaico Sincro Daniela Suárez foi convocada para a concentración preparatoria da selección española infantil para o mundial de Atenas. A talentosa nadadora lerezana concentrarase co resto das súas compañeiras do 2 ao 28 de agosto no Centro de Alto Rendemento de Barcelona.

Os bos resultados conseguidos pola prometedora deportista no campionato de España celebrado en Lanzarote a pasada fin de semana decantaron a balanza mundialista ao seu favor. A pontevedresa terminou entre as dez mellores do país na modalidade de figuras e logo superou as probas de selección para o campionato do mundo que comeza o 30 de agosto na capital grega.

Con só 14 anos de idade, Daniela non só destaca en competicións nacionais da súa categoría, no último campionato de Europa logrou un triplete cun ouro na rutina de equipo, prata na combinada e bronce no dúo mixto.

Ademais, xa sabe o que é subirse todo o máis alto do podio no último mundial, logrouno na rutina de equipo libre sendo unha das máis novas da competición nun emocionante desempate coas seleccións de Estados Unidos e Xapón.