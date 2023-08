O TM Monte Porreiro, a por unha tempada ilusionante que empeza o 24 de setembro coa Europe Cup

O Tenis de Mesa Monte Porreiro xa ten a mente posta na que será a súa segunda participación europea da súa historia, con viaxe a Países Baixos para competir na ETTU Europe Cup.

Trátase da segunda competición continental por equipos en importancia só detrás da Champions League e, tras o sorteo celebrado a finais de xullo, o equipo pontevedrés quedou encadrado no Grupo A con o anfitrión De Boer Taverzo, e o MITTC de Malta.

"O grupo de tres favorécenos a nivel económico", confesou o técnico Nando Álvarez, xa que así terán que estar menos días fose e o orzamento necesario é menor.

O equipo viaxará o venres 22 de setembro pola mañá, aproveitarán para adestrar o venres pola tarde e o sábado e será o domingo 24 cando se inicie oficialmente a competición.

A Europe Cup comezará a partir das 10:00 horas co enfrontamento entre o club pontevedrés e o MITTC de Malta. Ese mesmo día, ás 19:00 horas, celebrarase o último choque que medirá aos pontevedreses cos anfitrións.

Para esta ocasión gastarán entre 3.500 e 4.000 euros, pero "se nos clasificamos dependerá do destino", que pode ser Francia, Alemaña, Turquía, Croacia... O que está completamente descartado é que a competición se dispute en terras pontevedresas porque "as instalacións non cumpren as normas. Agora si, pero en outubro ou novembro é complicado cumprir as esixencias", lamenta.

En todo caso, desde o Monte Porreiro tentarán "facelo o mellor posible para ser primeiros de grupo" e, en caso de clasificarse para a seguinte rolda, buscarán máis apoios económicos, que empezan por "renovar aos colaboradores habituais e incrementar a partida orzamentaria" xa que, para un deporte minoritario como é o tenis de mesa, "conseguir un patrocinio importante é complicado".

Independentemente diso, desde o club móstranse optimistas para esta nova campaña na que contarán con persoais numerosos e reforzados "para poder xogar sen os abafos doutras tempadas", que se viron lastradas polo alto número de lesións.

"No primeiro persoal temos catro xogadores moi importantes", admitiu Nando Álvarez, polo que buscarán, como mínimo, repetir o podio do 2021 na Copa do Rei, e un cuarto posto en liga que outorgue novamente a clasificación para Europa.