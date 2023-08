O Pontevedra, eliminado da Copa Federación tras caer pola mínima fronte ao Coruxo (1-0)

Partido de Copa Federación entre Coruxo e Pontevedra © Pontevedra Club de Fútbol SAD

Primeiro encontro oficial da tempada para o Pontevedra Club de Fútbol, que este venres estreaba a súa participación na Copa Federación partindo desde os cuartos de final da fase autonómica pero que se despediu do torneo pola vía rápida.

O rival era un equipo moi coñecido para os granates, xa que visitaban por segunda vez este verán o Coruxo no campo do Vao. O anterior duelo, amigable e na fase inicial de preparación, saldouse con derrota pontevedresa pola mínima, pero esta era outra historia. Así se podía comprobar só con mirar o once inicial disposto por Yago Iglesias, e no que xa non figuraban futbolistas do filial. Só tres homes con licenza do B estaban na convocatoria, e os tres no banco (Valentín, Casais e Hugo Padín).

O Pontevedra iniciou o partido con Vizoso en portería, xunto a Bastos, Mario Gómez, Garay e Zabaleta en liña defensiva, Borja Domínguez e Samu Mayo na medular, Yelko Pino máis adiantado, Barbeiro e Chiqui nos costados ofensivos e Rufo na punta de ataque.

Tamén o Coruxo tomaba a cita en serio, e buscaba desde o inicio xerar perigo facéndose co dominio. O cadro granate asomou pola súa banda na área rival con cabezazo de Yelko que marchou alto ao cuarto de hora de xogo.

Con ese guión foron avanzando os minutos ata que ao fío do descanso Mario conectaba un potente disparo que batía a Mario Vizoso e facía o 1-0 para os locais. Tocaba remontar.

Sen atopar porta no inicio do segundo acto, Yago moveu o banco en busca de solucións ofensivas no minuto 60, dando entrada a Charly e Álex González en lugar de Barbeiro e Samu Mayo, e pouco tardou o capitán en crear perigo cun disparo axustado que desviou con apuros o porteiro vigués.

O Pontevedra metía unha marcha máis ao xogo, e Charly rozou o empate pouco despois. Só a madeira impediuno cando o tanto parecía seguro.

O final estaba cada vez máis preto, e chegou a oportunidade de ver á última fichaxe granate, Dalisson de Almeida, que entrou no minuto 77 en lugar de Zabaleta buscando aínda máis mordente.

O gol seguía sen caer pese ao asedio, chegando a un longo período engadido de 6 minutos nos que só quedaba a opción de queimar as últimas naves. Non funcionou e a falta de acerto condenou á eliminación os granates. Xa só queda pensar no que máis importa, unha liga que dará comezo o próximo 3 de setembro.