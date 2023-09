Derrota na Raña dun renovado Marín que non puido co Roldán (1-3)

Partido de liga entre Marín Futsal e STV Roldán na Raña © Mónica Patxot

O renovado Marín Futsal iniciou a súa terceira tempada na elite do fútbol sala feminino con derrota por 1-3 ante o Roldán a pesar de comezar mandando no marcador grazas ao gol temperán de Carolina Pedreira.

Mariángeles devolveu o empate no primeiro tempo e, xa no segundo, Ángela Gorriz e Marian asinaron a remontada.

Púxose o partido de fronte moi pronto para o cadro de Ramiro Díaz cun gol de Carolina Pedreira no minuto dous de xogo. Segundos antes, a xogadora marinense poñía a proba a Cristina, que facía unha boa parada ante o intento rival.

Co paso dos minutos o Roldán foi collendo a batuta do xogo e tiña en Mariángeles a súa primeira oportunidade clara, pero Ana Pinto evitaba o empate. Nada puido facer con todo para deter o seguinte disparo da xogadora murciana, que a pase de Marian enchufaba o balón na rede e facía o 1-1 no minuto 13.

O Marín cometía a súa quinta falta cando quedaban tres minutos para o descanso e o Roldán gozaba dun dobre penalti a favor, pero Ángela Gorriz estrelou o esférico no poste, para fortuna das locais.

Xa sobre a bucina, Marian volveu ter para o Roldán a oportunidade de dar a volta ao luminoso pero Ana Pinto despexaba e enviaba o partido ao descanso en empate a un.

A segunda metade foi un asedio case continuo do cadro murciano. Primeiro Miri volvía poñer a proba á gardameta local e, no 26, Ángela Gorriz desde a frontal da área ao primeiro toque aproveitou a asistencia de Marian para subir o 1-2 ao marcador.

Co marcador en contra e a falta de 4 para a conclusión, Ramiro Díaz optou polo xogo de cinco para rascar, polo menos, un empate, pero Marian, a porta baleira, asinou o terceiro tanto co que o Roldán fíxose co primeiro triunfo da tempada.