O derbi provincial contra o Novás no Rosal, proba de nivel para o Cisne

Segunda xornada de liga na División de Honra Prata e esixente proba para o Club Cisne Balonmán no seu primeiro desprazamento da tempada.

O conxunto pontevedrés visita este sábado (19.00 horas) O Rosal para medirse no derbi provincial ao Atlético Novás, equipo que aspira a seguir crecendo na categoría e que "fixo moi bo partido na súa primeira xornada a pesar de perder", explica o segundo adestrador do Cisne, Quiños, sobre a axustada derrota do Novás na cancha do filial do FC Barcelona.

"Os últimos anos tivemos bos partidos alí, pero foron partidos sempre igualados", avisa o técnico.

Sobre o rival Quiños analiza que "non fixeron moitos cambios no plantel pero ficharon a Javi Díaz que posiblemente é o mellor porteiro da historia de Galicia, e iso daralles un plus".

Ademais para o Cisne engádese a dificultade dos problemas físicos que arrastraron estes días dous xogadores importantes como Carlos Ocaña e Dani Serrano.

Por todo iso será necesario, cre Quiños, "facer as cousas ben como a semana pasada sobre todo no aspecto defensivo, e ir mellorando no ofensivo para tentar sacar os puntos e traelos para Pontevedra".