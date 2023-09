Un gol de Javi Vázquez sobre a bucina dá a vitoria ao Cisne ante o Oviedo (25-24)

Partido de liga entre Cisne e Oviedo no Municipal © Mónica Patxot Partido de liga entre Cisne e Oviedo no Municipal © Mónica Patxot Partido de liga entre Cisne e Oviedo no Municipal © Mónica Patxot

Triunfo sobre a bucina para o Club Cisne Balonmán, que inicia a nova tempada en División Honra Prata sumando dous valiosos puntos.

Javi Vázquez, desde os sete metros, firmou o último gol do cadro local, que foi por diante en todo momento a pesar das múltiples oportunidades que tivo o Oviedo para poñelo contra as cordas, pero Franzini e Abián Rodríguez apareceron nos momentos necesarios para manter vivo ao seu equipo e ser claves á hora de conseguir a vitoria (25-24).

Púxose pronto o partido de fronte para o Cisne, cunha moi boa defensa coa que freaba as internadas dun Oviedo que paraba o tempo aos sete minutos de xogo, cando o marcador mostraba un 4-1.

Con todo, e a pesar de que Iván Calvo sentou durante dous minutos no banco deixando ao seu equipo en inferioridade, ao cadro visitante custoulle atopar unhas solucións que chegaron a partir do minuto 13.

Parecía que o inicio ía ser un camiño fácil para o Cisne, pero unha serie de erros para portería provocaron a remontada do Oviedo, que enchufaba un parcial de 0-4 que obrigaba a Jabato a deter o cronómetro cando se alcanzaba o cuarto de hora xogo (4-5).

E deu coa tecla o técnico pontevedrés para que o seu equipo volvese dominar o partido. Alberto Delgado devolveu o empate, Mateo Arias anotou dous goles seguidos e Javi Vázquez fixo o 8-5 co que os locais recuperaban as boas sensacións.

Todo o contrario ocorría en terreo asturiano e Margareto gastaba o seu segundo tempo morto a falta de dez minutos para a conclusión do primeiro tempo, dando paso aos instantes de maior igualdade, nos que cada gol duns era respondido da mesma forma polos outros.

O punto de inflexión chegou coa exclusión de Gonzalo Carou, momento no que o Cisne conseguiu unha renda de catro goles, a maior ata o momento (12-8, min. 26). Con todo, foi incapaz de mantelo e o Oviedo soubo xogar mellor as súas cartas para reducir distancias e enviar o partido ao descanso cunha diferenza de tres tantos (14-11).

No segundo tempo apertou o resultado o Oviedo e colocouse a tan só un gol do empate para poñer contra as cordas ao equipo pontevedrés que empezaba a mostrarse moi impreciso en tarefas ofensivas. Pero baixo paus estaba Franzini, que facía tres paradas vitais coas que impedía a igualada rival e que se transformaban en xogadas de contragolpe, e gol, dos seus (21-19, min. 15).

E tiveron os asturianos innumerables ocasións claras para empatar, pero ou ben ían fóra ou estreladas en Abián Rodríguez, que entraba en lugar de Franzini e mantiña ao Cisne vivo e por diante no marcador.

Coa exclusión de Carlos Costoya e a súa consecuente superioridade numérica na cancha, os de Jabato romperon a súa seca goleadora, que xa pasaba dos cinco minutos, e retomaron a pequena renda de dous goles, que a medida que corría o cronómetro antollábase máis necesaria.

O adestrador branco parou o tempo a falta de sete minutos para a conclusión e un 23-22 no luminoso, pero a boa zaga de Oviedo freou o ataque cisneísta e logrou devolver a igualdade ao partido.

E puideron os asturianos colocarse por diante tras un erro do Cisne, pero a falta de entendemento no pase dos xogadores de azul propiciou unha nova oportunidade para os locais de retomar a dianteira. Federico Walter adiviñou a intención de Alberto Delgado e detivo o seu lanzamento.

Estaba a ser un final de partido frenético, pero Bruno Vázquez aparecía despois de seis minutos nos que os brancos estiveron sen anotar, e devolvía a esperanza ao seu equipo (24-23).

Non acertou no seu ataque Oviedo e Jabato gastou o seu último tempo morto cando quedaba menos dun minuto e medio, pero Furtado precipitouse no seu lanzamento. Margareto parou o tempo, Carlos Ruesga devolveu o empate a 24 a falta de 17 segundos para a conclusión e Javi Vázquez, desde os sete metros e sobre a bucina, coou o balón no interior da rede para conseguir a primeira vitoria da tempada (25-24).

Antes do partido fíxose unha homenaxe á nadadora Daniela Suárez, que se colgou as medallas de prata e bronce no Campionato do Mundo Intantil de natación artística disputado en Atenas.