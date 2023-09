O Cisne busca o tres de tres ante "un dos rivais a bater", o Burgos de Álex Chan

A División de Honra Prata "non dá tregua" para o Club Cisne Balonmán.

Así o asegura o seu segundo adestrador, Quiños, e é que tras dúas sufridas e traballadas vitorias nas dúas primeiras xornadas de competición este sábado 30 de setembro visitará o Pavillón Municipal dos Deportes "un auténtico equipazo".

Trátase do San Pablo Burgos no que milita o pontevedrés Álex Chan, toda unha lenda no Cisne, e que é "un dos grandes rivais este ano da liga, un dos rivais para bater", defende o técnico cisneísta.

"É un equipo e un proxecto para tentar ascender a Asobal, é un dos que mellor se reforzou. Ten moito poder de lanzamento e vainos a esixir moito sobre todo a nivel de transicións porque mete un ritmo moi alto", analiza Quiños.

O encontro entre Cisne e San Pablo Burgos comezará ás 18.30 horas da tarde.