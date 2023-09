O Poio Pescamar afasta ás pantasmas do inicio de liga e supera o invicto Móstoles (1-3)

O Poio Pescamar deixou atrás ás pantasmas do inicio de liga e por fin atopouse coa vitoria. O cadro conserveiro, que levaba dúas xornadas sen puntuar, loitou para facerse cos tres puntos ante un Móstoles que chegaba invicto á cita.

E se moi pronto de fronte o partido para as de López-Tulla cun gol de Laura Uña aos dous minutos de xogo. Piti equivocouse na entrega, o Poio recuperou o balón e tras unha boa transición ata campo contrario, Uña enchufó un pase da morte para facer o 0-1.

Choveron as ocasións para ambas as escuadras durante todo o primeiro tempo pero non foi ata despois do paso polos vestiarios cando o marcador volveu mover. Roubo en campo propio e desprazamento á dereita á goleadora vermella, que cruzou o seu disparo para ampliar a renda das súas.

Buscou o cadro local o gol custe o que custe e chegou no minuto 33. Sacou de esquina Móstoles, o balón deu en Lara Balseiro e foise desviado ao interior da rede, facendo o 1-2 que as metía de cheo no partido.

Con todo, a alegría durou un visto e non visto e, na seguinte xogada, o Poio Pescamar aproveitou que a defensa madrileña estaba en distraída para, por medio de Balseiro, anotar o 1-3 co que concluíu o encontro.