Irene Trabazo colócase líder da Copa de España de Ciclocrós e Gonzalo Inguanzo repite triunfo

Irene Trabazo, no XXX Ciclocrós Internacional de Karrantza © Real Federación Española de Ciclismo Gonzalo Inguanzo no XXX Ciclocrós Internacional de Karrantza © Real Federación Española de Ciclismo

A Copa de España de Ciclocrós ten nova líder despois de cinco carreiras, e é a marinense Irene Trabazo.

A ciclista do XSM aproveitou a ausencia dalgunhas das favoritas pola coincidencia co Europeo e alzouse no XXX Ciclocrós Internacional de Karrantza coa súa segunda vitoria consecutiva no certame nacional que lle vale ademais para facerse co primeiro posto da clasificación xeral.

Sen Laura Verdonschot, Lucía González e Sofía Rodríguez, a carreira elite feminina arrincou con Alicia González e a francesa Gwennig Le Dantec na cabeza, pero Irene Trabazo foi de menos a máis para primeiro alcanzalas e despois pasalas marchando en solitario. A falta de tres voltas (do total de cinco), a de Marín xa tiña 20 segundos de vantaxe, o que lle permitiu regular ata a meta, onde alzou os brazos con 25 segundos obre Alicia González e un minuto sobre Gwennig Le Dantec. Victoria e liderado que deberá agora defender nas tres probas restantes.

Tamén a carreira elite masculina tivo acento pontevedrés con Gonzalo Inguanzo, do GD Supermercados Froiz, ao repetir como Trabazo triunfo por segunda cita consecutiva.

Inguanzo rapidamente tomou a dianteira deixando atrás entre outros ao que aparecía como o seu máximo rival como líder da Copa, Mario Junquera, que sufriu un problema mecánico. O corredor do Froiz foi aumentando a súa distancia a cada volta ata os 35 segundos, e a pesar da recuperación de Junquera, que viña remontando, conseguiu aguantar o tipo chegando en solitario a meta con 15 segundos de vantaxe sobre o seu perseguidor. Terceiro foi Raúl Mira.

CAMPIONATO DE EUROPA

Coincidindo coa Copa de España, en Francia disputouse este domingo o Campionato de Europa de Ciclocrós, competición que o próximo ano acollerá Pontevedra.

En Pont-Chateau Lorena Patiño (XSM) estreaba participación internacional e fíxoo cunha meritoria 18ª posición na proba júnior feminina, como mellor española nunha carreira na que tamén competía Aroa Otero (Froiz), que chegou no posto 24.

Miguel Rodríguez (Froiz) non tivo o seu día no Europeo tendo que retirarse por problemas mecánicos e Laura Mira (Farto) finalizou no posto 25 da proba sub-23.