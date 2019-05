Marea Pontevedra preséntase no acto central de campaña como a única alternativa para un cambio político

Acto central de campaña de Marea Pontevedra © Marea Pontevedra

A Casa da Luz acollía este xoves o acto central da campaña de Marea Pontevedra, encabezado polo candidato e a número 2 da agrupación, Luís Rei e Teresa Casal.

Todas as persoas que integran a candidatura participaron neste acto ao que asistiron un centenar de seguidores aos que se lles explicaron as causas polas que forman parte do proxecto e solicitaron o voto para alcanzar o goberno do Concello de Pontevedra e levar a cabo as propostas que se inclúen no programa electoral que recolle as demandas da cidadanía.

Unha das principais propostas de Marea Pontevedra atópase na posta en marcha da Renda Social Municipal, que se orza hai máis de dous anos e que o grupo de goberno de Fernández Lores mantivo bloqueada, segundo explicaban os dirixentes de Marea. Coa Renda Social permitiríase cubrir as necesidades básicas de persoas que se atopan en situación complicada.

Tamén, desde a agrupación, insistiuse en paralizar a A-57 para o que recorrerían a todos os servizos municipais que forzasen a paralización deste proxecto que afecta a vivendas das parroquias. Marea Pontevedra lembra que esta autovía paralela á AP-9 é innecesaria e supón un custo económico superior ao que supoñería a liberación da peaxe da autoestrada.

As persoas integrantes de Marea Pontevedra tamén anunciaron que loitarán pola conciliación das familias a través dunha mirada violeta. Ademais, a súa proposta céntrase en lograr, a partir do 27 de maio, a creación de escolas infantís e residencias da terceira idade de titularidade municipal e xestión pública.

O candidato Luís Rei finalizaba este encontro afirmando que Marea Pontevedra ten no seu ADN unicamente a loita por Pontevedra e pola súa cidadanía, sen tutelas externas. Fixo referencia aos catro anos de experiencia na corporación municipal cun papel importante na reforma de rúas como Cruz Vermella, Álvaro Cunqueiro, a praza da Castaña ou Secundino Portela, ademais de impulsar o soterramento da liña de alta tensión de Monte Porreiro.

Rei afirmou que chegou o momento de impulsar os barrios coa transformación das Corvaceiras, coa creación da Praza do Mar, e melloras en Mollavao, Castañal, O Burgo, Moureira ou Monte Porreiro. Tamén incidía na importancia das parroquias e a necesidade de dotalas de abastecemento de auga e de saneamento.

Pero, sobre todo, Luís Rei centrouse en cuestións sociais, coa recuperación do Asilo, o uso sanitario do Hospital Provincial e, por suposto, a entrega das primeiras rendas sociais a persoas en situacións de dificultade económica.

Destacou a valía da número 2 da lista, Teresa Casal ao tratarse dunha política con ampla experiencia de xestión no goberno municipal. O candidato de Marea aposta por unha Pontevedra que se base no común, rescantando a xestión directa da recollida de lixo, do mantemento dos xardíns ou do guindastre. Finalizou o acto coa proclama que impulsou a campaña sinalando que "chegou a hora" de agradecer os servizos prestados ao señor Lores para relevalo por un equipo de cambio, que ofreza plenas garantías e que traballe para e cos pontevedreses.