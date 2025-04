Os erros a non repetir no regreso do Pontevedra a Primeira RFEF

"Seguimos traballando, nunca deixamos de traballar". Son palabras da presidenta do Pontevedra Club de Fútbol, Lupe Murillo, apenas uns minutos despois de que o equipo certificase de maneira matemática o seu ascenso a Primeira RFEF, principal obxectivo da tempada.

Agora, pasados un par de días, cobran de novo importancia co club granate empezando a pensar, e planificar, o que vén por diante. Algo que fai seguro de non repetir os erros que o condenaron tras o seu último ascenso, e que desembocaron nunha errada campaña 22-23 na que até tres adestradores sentaron no banco de Pasarón.

Son moitos os aspectos a ter en conta, pero o Pontevedra parte cunha importante vantaxe, o tempo co que conta, e é que asegurado o ascenso aínda no mes de abril, coa maioría de equipos e ligas aínda en plena competición, ten ao redor de dous meses e medio de marxe antes de iniciar unha nova pretempada para configurar un proxecto sólido.

SITUACIÓN DE YAGO IGLESIAS

O primeiro por decidir debe ser a continuidade, ou non, de Yago Iglesias como adestrador do primeiro plantel.

O técnico acaba contrato, fiel á súa filosofía de non comprometerse por máis dunha tempada. "Nós traballamos sempre ano a ano, sabedes que o fútbol é moi volátil, pero a miña intención é estar moitos anos no club, é un proxecto que eu o vexo de crecemento mutuo", asegurou o preparador na súa xa afastada presentación como adestrador do Pontevedra en xuño de 2023.

Yago gañou que se lle ofreza a renovación, pero as partes deben sentar a negociar.

O que seguro non pasará, a tenor do sucedido nas dúas últimas campañas, é o vivido tras o último ascenso, cunha negociación co aquel entón adestrador, Ángel Rodríguez, que tardou ao redor de tres semanas en producirse unha vez finalizada a tempada e que se pechou coa saída do técnico rumbo ao Hércules. Iso provocou que a confirmación de Antonio Fernández no posto tardase até o mes de xullo en chegar, a poucos días de iniciarse os adestramentos e co plantel xa practicamente confeccionado.

RENOVACIÓNS E FICHAXES

Algo similar pasa cos futbolistas, cunha gran parte do plantel granate finalizando a súa vinculación contractual.

Da actual nómina de futbolistas só Yelko Pino asinou o pasado ano un contrato até 2026, ao que se sumaron no inverno fichaxes como Brais Abelenda e Miguel Cuesta. Sen ter trascencido aínda se produciranse renovacións automáticas por obxectivos, haberá traballo desde a dirección deportiva.

O plantel, segundo as bases de competición para Primeira RFEF, poderá contar cun máximo de 25 licenzas, das que 18 poderán ser destinadas a futbolistas maiores de 23 anos (polas 16 desta tempada).

UNHA ESTRUTURA MÁIS SÓLIDA

Aquel descenso na tempada 22-23 foi un punto de inflexión para o Pontevedra, que anunciou entón a súa intención de "aplicar máis medios á estrutura da direccion deportiva e menos aos xogadores", recoñecía entón a presidenta.

Actualmente, tal e como detallou na última xunta de accionistas, son tres as persoas que traballan no día a día da secretaría técnica como Roberto Feáns, Jacobo Maestre e Charles, agora tamén membro do Consello de Administración. A eles "en determinados momentos súmase tamén o director da canteira, Jesús Ramos. É a forma de traballar que temos", explicou Lupe Murillo o pasado mes de decembro, e neles recaerá a responsabilidade de confeccionar o novo proxecto deportivo contando coa opinión do corpo técnico.

Tamén aí, na parcela técnica, gañouse músculo estes dous anos en Segunda RFEF, cun Yago Iglesias acompañado este último curso de dous axudantes (Álex Otero e Adrián Docampo), un adestrador de porteiros (Moncho Martínez), un preparador físico (Jonatan Fernández) e dous fisioterapeutas (Manu Barros e Miguel Santás).

CAMPAÑA DE ABONADOS

Unha das imághenes da presente tempada é, sen dúbida, a asistencia de afeccionados ao Estadio Municipal de Pasarón con varios cheos, ou case cheos, como os vividos en Copa de Rei fronte a Mallorca e Getafe e na liga contra o Laredo, ademais da proliferación de camisetas granates na cidade, cada vez máis visible entre nenos e maiores.

O número de abonados creceu superando con fartura os 3.000, pero o ascenso supón unha boa oportunidade de seguir aumentando a cifra de fieis agora que a cidade parece terse enganchado ao equipo.

Neste aspecto tamén o Pontevedra deu signos de aprender a lección, e xa o verán pasado apenas tardou apenas unha semana desde a eliminación do equipo no play-off en sacar a súa campaña cun lema, 'Non parar ata voltar', que deixou o seu sinal. Por comparar, fíxoo máis dun mes antes que no último ascenso a Primeira RFEF, en 2022, cando presentou a súa campaña o 21 de xullo.

A pesar de todo isto, e con dúas semanas de competición por diante, hai aínda espazo mesmo para un período de reflexión sen perder a vantaxe que lle deu ao Pontevedra cumprir o obxectivo aínda no mes de abril.