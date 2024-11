Chegou ao Pontevedra Club de Fútbol como reforzo para o centro da defensa, pero as circunstancias levárono a consolidarse no once granate no lateral destro.

Aí é onde actuou Benjamín Garay a maioría de minutos que defendeu a camiseta granate. Con todo, por mor da grave lesión de Churre consolidouse na que considera "mi posición natural".

"Es donde estoy cómodo", recoñeceu este mércores en rolda de prensa o futbolista lembrando que "el año pasado me tuve que adaptar a una posición que era conocida para mí pero en la que nunca había jugado un año entero".

Debido a iso que asegura estar "disfrutando", co obxectivo de consolidarse no posto, pero aberto a "lo que necesite el míster".

"A todos los jugadores le preguntas que dónde quieren jugar y te dicen que dentro del campo", afirma Garay.

É por iso que se dirixiu ao seu adestrador, Yago Iglesias, sinalando que "tiene el 100% de confianza conmigo, donde me necesite ahí estaré".

Pensando xa na próxima xornada de liga, cunha visita ao campo do Coruxo, o defensor doutra banda sinalou que ""las últimas salidas fueron muy buenas, hay que seguir con esta línea".

Confiando ademais ao xogar no Vao poder estar arroupado por pola afección pontevedresa e que se desprace "mucha gente a apoyarnos".