27 días: Cuando ser mamá se convirtió en tu todo

Ser madre es entregarse sin reservas, es renunciar a ser el centro de tu propia existencia para ceder ese lugar a alguien más. Es un amor transformador, que exige, que a veces pesa, pero que siempre llena de una manera que no se puede describir con palabras.

Las noches ya no son lo que solían ser. Aquellos descansos interminables, que solo terminaban cuando el cuerpo lo decidía, han desaparecido. Ahora, ya no soy la prioridad en mi mente, y mucho menos en mi corazón. A pesar de todos mis intentos, ese primer lugar ya no me pertenece.

Y entonces llega esa culpa. ¿Quién no la ha sentido? Disfrutando un momento para mí, pasándola bien… y, de repente, me asalta el pensamiento de que debería estar en otro lugar, haciendo algo más importante, como estar con mis hijos. Como si el disfrute personal tuviera que ser un acto de traición.

Es un impulso común, el de querer saberlo todo. Preguntar una y otra vez, con la esperanza de evitar cualquier problema, de ponerle un cerco a lo desconocido. Como si pudiera controlar todo lo que se cruza en su camino. Pero la realidad, como siempre, es otra. Y termino tomando las cargas ajenas como propias, sintiendo el dolor que no es mío como si lo fuera.

Sueño con la eternidad de mis hijos, con que la vida les regale más tiempo del que podría haber soñado. Oro por ellos en cada pensamiento. Y si alguna vez me olvido, me castigo. Me juzgo a mí misma como la peor madre por no haberlos cubierto con esa protección tan sagrada.

No importa lo que tenga en el bolsillo; si mi hijo lo necesita, no dudaré ni un segundo en dárselo todo. Solo entonces encuentro una felicidad que no tiene comparación. No puedo imaginar un mundo en el que tenga todo si ellos carecen de algo.

Ser madre es estar en una montaña rusa emocional constante. Es un amor inmenso, pero no siempre es un camino de rosas. Hay coraje, frustración, dolor y una incertidumbre que nunca desaparece. No hay descanso para el alma de una madre; siempre está alerta, siempre está sintiendo.

A veces, es como si pudiera estallar bajo el peso de tantas emociones. Pero, aunque duela, no puedo guardar rencor hacia ese ser que salió de mí. Tiene un poder absoluto sobre mi corazón, un poder que acepto con amor, incluso en los días más difíciles.

¿Cuánta admiración puede inspirarte un ser humano? Para un hijo… toda. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra y el tono de su voz se convierten en pequeños tesoros que guardas en tu corazón. Es un enamoramiento eterno, un amor que nunca deja de crecer. Amas hablar de ellos, compartir sus historias y, sobre todo, disfrutar de esa sensación agridulce de extrañarlos cuando no están cerca.

Queremos verlos felices. Nos convertimos en adivinas, tratando de leer entre las líneas de sus decisiones, imaginando su futuro. Queremos complacerlos, pero también ansío conocerlos más profundamente, ser parte de sus pensamientos, de sus sueños, de sus miedos. Ser su cómplice, su amiga, su confidente… pero, sobre todo, ser su mamá.

Es la persona a la que conociste antes de que llegara a este mundo, a quien sentiste moverse dentro de ti, tan cerca como tu propio latido. Lo sientes tan tuyo como lo es tu propio cuerpo. Desde el momento en que sabes que existe, te conectas con una fuerza indescriptible. Lo proteges con todo lo que eres, incluso con tu vida.

Es tan tuyo que, de alguna manera, dejas de pertenecerte. Y esa verdad, aunque difícil de aceptar, se convierte en parte de ti. Muchas de nosotras elegimos ignorar esa realidad, aferrándonos a la idea de que nuestros hijos siempre serán nuestros, una extensión de nosotras mismas. Y quién sabe, tal vez incluso después de la vida.

El rol más importante de tu vida es ser madre. Dios sembró una semilla en ti con un propósito único. Para algunas, la maternidad llega de formas distintas, pero igualmente válidas. Al final, lo que importa es el honor de dar amor y criar a un ser humano a quien amas con todo tu ser. Somos madres de muchas maneras, con corazones abiertos y dispuestos a todo por ellos.

Hoy quiero rendir homenaje a ti. A ti que has mirado a tus hijos a los ojos, los has amado incondicionalmente y les has dado tu vida, sin esperar nada más que un abrazo, un beso y esa palabra mágica que resume todo: mamá.