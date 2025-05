Léxico de Cristóbal Colón

La teoría del origen gallego de Cristóbal Colón se basa en tres pilares fundamentales: la documentación, la toponimia y el idioma. Celso García de la Riega, al desarrollar esta teoría, incorporó además la refutación del origen genovés de Colón y su posible pertenencia a la etnia judía. En este análisis, nos centraremos en el aspecto lingüístico, que, a pesar de su complejidad, presenta un vocabulario exclusivamente gallego empleado con precisión semántica y contextual. Es decir, el uso intencionado de estas palabras gallegas en las frases indica un conocimiento profundo del idioma gallego por parte de Colón. Esta afirmación, rechazada por muchos filólogos, encuentra respaldo en los estudios de filólogos gallegos, expertos en el léxico y la sintaxis del gallego.

Es difícil de entender que palabras gallegas utilizadas por Colón: Lexos, congoxa, seido, fame…, puedan ser empleadas sin un conocimiento exacto del significado. Puede haber palabras que en gallego se escriban igual que en portugués, por ejemplo, "sede" que en gallego significa sed y en portugués su significado se centra en el concepto de un "lugar o base", pero también puede significar sed.

En una anotación marginal en el libro de Historia de Plinio (1496), Colón escribió: «que non sinte ni fame ni sede». La forma verbal "sinte" es una clara muestra del gallego, concretamente la tercera persona del singular del verbo "sentir". En portugués, la misma frase se expresaría como «que não sente nem fome nem sede», y en castellano como «que no siente ni hambre ni sed». La diferencia entre las versiones gallega y portuguesa es notable, con la excepción de la palabra «sede», que es común a ambas. Este detalle sugiere que Colón se expresó en gallego, ya que no tendría sentido que utilizara una forma verbal gallega «sinte» y el resto de la frase, salvo «sede», en gallego, pero tomara «sede» del portugués.

Este ejemplo ilustra la forma de pensar y expresarse de Colón en gallego. Es un argumento sólido para contrarrestar a aquellos filólogos que minimizan el uso del gallego en sus escritos, enfatizando en cambio la presencia de portuguesismos.

Otra frase: «viuió Sen dos años despois de los ciento sobre dichos, y despois del diluvio estonces ingendró Arfaxat». La frase aparece escrita en una nota de 1481 del libro la Historia rerum ubique gestarum de Eneas Silvio (Pió II), edición de Venecia 1477, en otras notas posteriores o cartas Colón escribe la forma castellana «después». Esto es interesante, ya que la frase fue escrita en la época portuguesa, en portugués se escribe «depois». Podríamos razonar que la nota al ser escrita en la época de residencia de Colón en Portugal, escribió «despois» en gallego. Luego cuando se vino a Castilla en alguna ocasión adoptó la forma «después».

En la carta con fecha de 4 de Enero de 1505 escribe Colón a su amigo Fray Gaspar Gorricio, le escribe: «yo non sey ya que diga a mis deseos de veros». Sey es gallego, es la primera persona del singular del presente de subjuntivo del verbo «saber»

En otra carta de 1504 así hijo Diego le dice: «si mis cartas non abastan».El verbo abastar es gallego,

Seda: Colón compara el pelo de los taínos con las «sedas, cerdas, de cavallo». Esta palabra es más usada en gallego con el significado de cerdas, Martín Sarmiento (1746-1755): Catálogo de voces y frases de la lengua gallega.

Avalar: Colón escribió: «no se puede avalar ni pensar cosa que no sea con su consentimiento», aunque existe en portugués, aquí se puede interpretar como mover significado gallego y no por evaluar o valorar, en portugués, aparte que en portugués es avallar.

Podría poner más ejemplos de palabras gallegas incluidas en el léxico de Colón, por ejemplo en la toponimia: Cabo Moa, Punta Con. Moa ees muela de molino y con es penedo. Pero creo que este tipo de artículos para mucha gente puede resultar tedioso, y no es bueno aburrir tanto en lo que pueda implicar dejar de leerlo.

Mi intención es hacer ver que había palabras exclusivas gallegas, que de algún modo tuvo que haberlas sabido Colón. También hay palabras comunes en gallego y portugués, especialmente en el siglo XV, como ejemplos: Qualquera, quiserdes, perigro, emprestado, faser, refertar, rogir, fugir, forno, recontar, amostrar, custas, consinte, boy, Galea. En el siglo XV, el gallego y el portugués estaban muy relacionados, y compartían muchas palabras y estructuras gramaticales.

Esto lo expresa muy bien el Padre Aureliano Pardo que refiriéndose al estudio de Menéndez Pidal, sobre el idioma de Colón nos dice: a propósito de todos esos fenómenos gallego-portugueses que hemos enumerado, "lo menos que puede concederse, en buena lógica, es que las palabras gallego-portuguesas puedan llamarse indistintamente galleguismos o portuguesismos. Menéndez Pidal, al calificarlas exclusivamente de portuguesismos, da a entender que desconoce el idioma gallego o que, si lo conoce, prescinde en absoluto de su conocimiento para formular su juicio sobre el lenguaje de Colón" (artículo publicado póstumamente en la revista Vida Gallega en 1961).

A Menéndez Pidal le contestó años después de su estudio, Francisco Romero de Lema, filólogo gallego. Con La lengua de Cristóbal Colón, publicado en A Coruña por Moret en 1969. Demostrando que si son palabras de origen gallego, ya que el Sr. Pidal las comparo con el gallego actual y no con la forma de hablar en Galicia en el siglo XV. Comprobando por medio de textos de la época que las palabras utilizadas por Colón son palabras utilizadas en la Galicia del siglo XV y muchas otras de uso común en la actualidad.

En una conferencia en octubre del 2006 publicada como "La lengua de Colón" el profesor Martinho Montero Santalha, Catedratico de Lengua y Literatura Gallega en la USC. Presidente de la Agrupación Galaico Portuguesa), explica que el último estudio que se realizó de la escritura de Colón tiene como resultado que utilizaba muchas palabras gallegas, insiste en que los lusismos que se hallan en el Diario y en otros textos de Cristóbal Colón coinciden con el gallego de la época. Son, afirma, uno de los elementos de interés a considerar para defender el origen pontevedrés del ilustre marino, una tesis que no es descabellada, sino que tiene un fundamento serio y razonable.

Por lo demás, está lejos de ser seguro que Colón haya usado rasgos lingüísticos portugueses no existentes en Galicia; al contrario, alguno de sus elementos léxicos parece característico de Galicia, como los ejemplos expuestos.

En 1951 el Capitán de Navío, Julio Guillén Tato y tomó posesión el 23 de junio de 1963 con el discurso titulado El lenguaje marinero realizó un laborioso informe de investigación sobre La Parla marinera de Cristóbal Colón, que envió al Congreso Internacional de estudios Colombinos de Génova "La parla marinera en el primer viaje de Cristóbal Colón", que entre otras cosas decía:

«Colón cuarteaba el compás o aguja con voces distintas a las del Mediterráneo y de las galeras, que emplea siempre Ramusio y tantos otros, incluso traduciéndolas del portugués…Y al emplear íntegramente esta rosa oceánica de origen nórdico, parece como si jamás hubiese navegado por el Mediterráneo, o tan poco, que ni en una sola ocasión se le desliza un "mediterranismo».