Nesta nova entrega de "A cociña gourmet en conserva" imos elaborar unha receita propia da cociña asiática na que incorporaremos a exquisita ventrecha de bonito do norte da gama gourmet de Conservas Pescamar.

A parte do bonito do norte máis valorada pola alta cociña é a ventrecha. Recibe o seu nome por atoparse na zona do ventre do bonito, onde se concentran proteínas de alto valor biolóxico e ácidos graxos saudables.

Ventrecha de bonito do norte gourmet de Conservas PescamarConservas Pescamar

Para preparar un delicioso Wok de vexetais e ventrecha de bonito do norte Pescamar usaremos os seguintes ingredientes (para 2-3 persoas):

200 g de fideos de arroz

1 lata de ventrecha de bonito do norte gourmet Pescamar

2 cenoiras

1 pemento vermello

1 cabaciña

1 cebola mediana

2 dentes de allo

2 culleradas de salsa de soia

1 cullerada de sementes de sésamo negro

2 culleradas de aceite de xirasol

Sal e pementa ao gusto

Elaboración:

Cociñamos os fideos de arroz seguindo as instrucións do paquete. Escorremos e reservamos.

Preparamos os vexetais. Por unha banda, pelamos e cortamos fino a cebola e os dentes de allo. Por outra, lavamos e cortamos en tiras finas as cenoiras, o pemento vermello e a cabaciña.

Poñemos a lume medio-alto o wok (ou na súa falta unha tixola) coas dúas culleradas de aceite.

Cando estea quente, engadimos a cebola e os allos, salteando ata que estean transparentes.

Incorporamos as cenoiras e o pemento, cociñando uns 3-4 minutos.

A continuación, introducimos a cabaciña e cociñamos outros 2-3 minutos, ata que os vexetais estean tenros pero aínda crocantes.

Agregamos os fideos de arroz cocidos e a salsa de soia e remexemos ben.

Á parte, abrimos a lata de ventrecha de bonito do norte gourmet Pescamar, escorremos e esmiuzamos en anacos grandes.

Engadimos os anacos de ventrecha distribuíndoos suavemente para que non se desfagan demasiado e empoamos as sementes de sésamo negro por enriba.

Mesturamos delicadamente para que os ingredientes se repartan de modo uniforme.

Servimos no wok quente.

En quince días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.