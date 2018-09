¿Bailamos?

¿Te gusta bailar ? ¿Quieres venir a clase?

Adrián no dudó ni un instante en decir que sí, algo había en su interior que le decía: oye, esta actividad es ideal para expresar tus sentimientos y además puedes demostrar tus emociones, y si te lo propones, incluso puedes crear coreografías propias y que sean originales.

Pasaron más de veinte años desde aquel primer día en que subiste con nosotros a la segunda planta del C. Mercantil, y mientras nosotros intentábamos compaginar algún paso, tú ya estabas bailando por toda la pista como si nada, al ritmo que sonaba un cha cha cha, una rumba, un vals etc. tú ya estabas preparando tu historia, porque tenías una historia que contar, porque querías por medio del baile dar a conocer tus emociones y sentimientos, y esa era la mejor manera, una pista de baile, música y tu habilidad para bailar.....

Y así comenzó todo, con Sara, tu primera pareja de baile, nuestra vecinita, ¡cuántas historias juntos! Tan pequeños y solos os marchabáis a Vigo para entrenar, que recuerdos tan bellos esos inicios, vuestras primeras competiciones, que nervios !

Las primeras medallas, las primeras exhibiciones, la televisión......tantos y tantos recuerdos....

Y después con Sheila y al poco tiempo con nuestra Patricia, nuestra porque forma parte de nuestras vidas, junto a Rosabeli y Vero, sus padres, cuantos kilómetros recorridos para estar apoyándolos, cuantas preocupaciones por su estado de salud !

Todos los qué sois aficionados al Baile Deportivo conocéis los logros de la pareja formada por Patricia y Adrián, no me voy a poner aquí a escribir su extensa trayectoria, ni tampoco me pondré a contar su intensa vida deportiva a lo largo de tantos años, una vida deportiva cargada de títulos y reconocimientos, aderezada con miles de historias y miles de kilómetros recorridos a lo largo de todo el mundo.

Hoy es momento para agradecer todo el apoyo que tuvieron los 14 veces Campeones de España de Baile Deportivo, queremos hacerlo Mary y yo dando las gracias a nuestras familias, a sus entrenadores, en especial a Miguel Abreu, a sus compañeros de deporte, rivales en la pista, pero amigos fuera de ella, gracias a sus cientos de seguidores, imposible poner los nombres de todos, que lo hago resumiéndolos en dos personas muy queridas, Manuel y Charo, sus padrinos.

Agradecer también a las instituciones que apoyaron el Deporte del Baile, en especial a las personas que estuvieron a cargo de las concejalías de Deportes, tanto en el Concello de Pontevedra como en el Concello de Mos, dar gracias especialmente por la parte que le toca a Adrián, a Luciano Santiago Esperon, Agustín Fernández, Anxos Riveiro y también a Anabel Gulías y al alcalde del Exc. Concello de Pontevedra Miguel A. Fernández Lores.

Gracias también a Teresa Pedrosa, Chelo Besada y a la presidenta de la Exc.Deputacion de Pontevedra Carmela Silva.

Gracias al Ex-Secretario Xeral de Deportes José Ramón Lete Lasa y a la actualmente Secretaria Xeral de Deportes Marta Miguez Telle, Adrián y Patricia tuvieron su apoyo desde el primer momento, gracias a la colaboración de Daniel Benavides.

Gracias a todas aquellas instituciones que premiaron o reconocieron la labor de Adrián a lo largo de estos años.

Gracias a los Medios de Información, parte clave para dar a conocer el Baile Deportivo y los éxitos obtenidos por Patricia y Adrián.

También no me puedo olvidar de aquellos que pusieron piedras en el camino, en la trayectoria deportiva de Adrián hubo unos pocos, gracias a ellos por ser acicate de superación.

Adrián quiso dejar la alta competición sin hacer una despedida a bombo y platillo, quizás porque en algún momento lo vemos compitiendo de nuevo, a otro nivel más amateur o en una exhibición, etc., quizás porque creía que no era para tanto el comunicar su abandono de la alta competición, te merecías un reconocimiento a toda tu trayectoria, pero quisiste dejarlo así y así lo hemos respetado.

Patricia sigue competiendo, le deseamos lo mejor junto a su nueva pareja Cristian desde hace unos meses, y ya están dándonos muchas alegrías por sus excelentes resultados.

Ahora se abre una nueva etapa para Adrián, quizás la más excitante, la de generar cada vez más adeptos al baile, tanto en el plano social como deportivo, la etapa de transmitir sus emociones y sensaciones a todos aquellos que amen el BAILE.

Por todos estos años que nos diste de alegrías, gracias Adrián Esperon Vidal.

Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría.......

Tus padres.

Mary y Jose.