¡América primero! pero yo antes

Hace poco que cambiamos de año y en breve ya estaremos en febrero. El tiempo es imparable, los años pasan, la vida con ella, el mundo va cambiando, y ahí seguirá cuando aquí no quede ni el tato. Pero mientras las agujas se mueven con su ritmo constante y sin vuelta atrás, algunas cosas cambian, otras no y muchas siguen igual, y el futuro parece impredecible e inestable en cuanto a política se refiere.

Por ejemplo, el presidente de los EEUU, aquel que llaman Trump (o Trumpalleiro), cuya frase preferida es "America First" (América primero). Nunca un presidente americano había producido tanto revuelo en tan poco tiempo, en todos los sentidos, no extraña que sea el político peor valorado del mundo. Trump sería feliz si la Unión Europea se va al carajo. Se reúne con los líderes más conflictivos del mundo para decirles con su prepotencia desbordante "Aquí estoy yo, fuera de mi camino. O me seguís u os vais a cagar" ¡Ni John Wayne! No me extrañaría que hasta los del Ku Kus Khlan estén acojonados con un personaje como este. Un presidente que primero piensa en él (y después en su pueblo), alguien que solo ve un mapamundi donde todo sea EEUU, que amenaza y cierra por casi un mes parte de la administración americana sin tener en cuenta la repercusión que eso tiene para su propio pueblo porque su sueño es un muro que los separe de Méjico - Y pensar que EEUU es un crisol de culturas y los únicos nativos americanos auténticos están recluidos en reservas y malviviendo - ¿Cuantos miles de mejicanos e inmigrantes a EEUU tuvieron y tiene Trump en sus propias empresas? Y ahora los quiere aislar con un muro. Y si tenemos en cuenta que los abuelos de Trump eran alemanes, menuda paradoja.

Para Trump, según parece, lo más importante es enviar twitters con lo primero que se le ocurre y crear polémica, provocar, amenazar, y ahora también, hacer comilonas al estilo americano, ¡hamburguesas y pizzas para todos, que paga Trump! Esta fiesta se la hizo a un equipo de fútbol americano en la Casa Blanca ¿igual los quiere contratar de guardaespaldas? Nunca se sabe con Trump, abren las puertas del Air Force One, o su limusina y sale un equipo de futbol americano delante de él, allanándole el camino, aplastando como hormiguitas a todo el que se cruce en su camino… ¡no pensemos cosas raras!, porque este las puede superar. Aparte de que varios psiquiatras lo califican como "el hombre más peligroso del mundo" y que "tiene problemas mentales", en otras palabras, una bomba de relojería que se mueve sin rumbo y sin control…o eso parece.

Aquí más cerca, tenemos a Inglaterra que parece no sabe si irse o quedarse de la UE, votan que sí, que no, ... No apoyan a Theresa May para el Brexit pero si en la Cámara de los Comunes, la sociedad británica parece dividida, se habla de un segundo referéndum…y la UE expectante de lo que pueda pasar. Pase lo que pase (a no ser no se lleve a cabo el Brexit) la cosa será complicada para todos. En nuestra querida España, donde su bandera y el patriotismo solo se demuestran públicamente y se aceptan cuando nuestra selección gana el mundial, se habló durante todo el verano de los restos de Franco, luego sonaron los presupuestos, al poco llegó VOX y las elecciones andaluzas que dieron campanazo, y ahora el epicentro son las elecciones del 26M (día de San Felipe Neri, y donde se celebra algún que otro cumpleaños). Por lo tanto, ¡madre mía lo que viene!, fiesta asegurada.

Vemos claramente cómo se cambian los discursos tanto que no se les reconoce ¡Esto es política! ¿Qué decía Sánchez antes de ser presidente y que dice y hace ahora? ¿Qué decía Iglesias hace 4 años…e como cambiou o conto? ¿Qué dicen el PP de Casado, Ciudadanos de Rivera y VOX de Abascal ahora en Andalucía y que dirán en unos meses? Los ejemplos sobran, hemeroteca a jodela!. ¿Qué pasará en las municipales, qué tipo de pactos tendremos? Habrá mucho voseo…perdón boxeo ¿Qué pensas Vox boludo?

En Sanxenxo, pasamos de 4 a 3 a 2…y en breve las elecciones dirán en que queda la cosa de nuevo. ¿Se presentará la exalcaldesa y con qué intención?; ¿Qué nos deparará el PSOE? ¿tienen problema de bicefalia o de fantasmas del pasado?; el BNG (marchalles o líder de toda a vida); Ciudadanos ¿serán amigos o enemigos del PP si hubiese pactos?; Marea, Podemos y Somos ¿Quién es quién? ¿siguen las disputas por el poder?; y el huracán VOX ¿habrá lista?; ¿qué harán los no adscritos e independientes?; ¿tendremos algún partido nuevo?; y lo más importante para los vecinos/as ¿qué caras formarán las listas? Y tranquilos no me olvido ¿Qué pasará con el PP y el SAL, habrá fusión, o abandono a cambio de…? ¿Quién irá en las listas, habrá sorpresas inesperadas? De todos los convocados a jugar en el juego de la política (¿con o sin VAR?), ¿qué pesará más para ser convocado y formar parte de la lista de titulares: la vocación, la preparación, la experiencia política, la apariencia física o por vestimenta, ¿qué sea conocido, qué sea de la Jet Set, qué sea manejable y dócil como un corderito, qué le guste servir a los ciudadanos o qué se sirva el primero, qué piense por él mismo, qué tenga ideas, o simplemente que arrastre votos, etc.? Lo veremos en breve.