Mientras el calentamiendo global sigue su curso, nuestro planeta enferma y no se hace nada por remediarlo. Se firman acuerdos para reducir los niveles de CO2....pero los efectos no se ven, es más, parece la cosa pinta más grave de lo que pensábamos. Aún así, siguen mandando las petroleras y ciertas potencias, priman los intereses económicos de unos pocos sobre los intereses vitales de toda la humanidad. Los datos científicos avalan el derretimiento de los polos de manera acelerada, el aumento de grandes catastrofes naturales, etc. La mayoría lo ven pero hay otros que o no lo hacen, o no quieren verlo, o por interés, hacen la vista gorda. El problema es que aquí vivimos todos...

Con tanto calentamiento todo está que arde, hasta la política. El problema catalán en España, el Brexit en Europa, y una crisis humanitaria en Venezuela debido a la dictadura de Maduro. España está a salvo ya que Pedro Sánchez tiene un manual de resistencia! Se resiste a salir del gobierno y de su avión, a dar explicaciones y ruedas de prensa,...y si vamos más lejos, hasta a gobernar de verdad. ¿Pactas con el diablo y ahora le pides tu apoyo a cambio de intentar sobornarlo con más dinero? ¿un mediador o relator? ¿quién? Torrente ¿para negociar qué? ¿La unidad de España? Se te fue la pinza chaval! ¿desde cuando eso se negocia como si fuera un tómbola? Querías justificar lo injustificable y hasta hasta los tuyos te criticaron. Viendo lo que te venía encima, ¿se acabó la negociación tan rápido? ¿y esa resistencia? ¿Ahora, aún te resistirás a convocar elecciones, o esperarás a publicar uno o dos libros más? (el caché por cada libro se calcula sobre un millón de euros) ¿Se resistirá la verdad o seguiremos jugando al engaño?

Más allá de nuestras fronteras, el Brexit nos trae un caletamiento estratosférico. May pelea por el Reino Unido en Europa, pero tropieza con la UE que ya se lo dejó claro. El que no llora, no mama! Mientras tanto, haciendo tiempo, ya que su puesto de primera ministra peligra. La cosa no acaba aquí. Maduro, el heredero de Chavez, ha dejado Venezuela en la miseria. Se resiste a irse y de momento sigue contando con el apoyo militar. Mientras en Venezuela se ha robado dinero por valor de 4 veces su PIB, mueren asesinadas 25.000 personas al año, muchas miles mueren por falta de medicamentos y alimentos... Maduro niega la ayuda humanitaria o de cualquier tipo. Para Maduro, todo es un complot. Algún grupo politico español ha defendido a capa y espada dicho sistema bolivariano, pero recientemente, también le vió las orejas al lobo. Allá en la bella pero defenestrada Venezuela, Guaidó se proclamó presidente interino y lo han aceptado la mayoría de los países del mundo considerados democráticos. Mientras a Maduro lo apoyan unos pocos países en los cuales la democracia brilla por su ausencia. ¿En que acabará esto? Cualquiera lo sabe, y si a esto le sumas que el gobierno de EEUU está en manos de....escapade!

Como veis, May y Maduro se resisten como Sánchez. Entonces la pregunta que me hago, y seguro muchos a estas alturas de la película, es saber si nuestro presidente del gobierno resistente ¿sabe que hacer él y su gobierno? ¿o está más perdido que Yupi en su mundo? Pedro, si al final ni gobiernas ni escribes, tenemos un duo poco dinámico ¿no crees? No plagiarías el manual de aquí: "Resistiré, para seguir viviendo / Soportaré los golpes y jamás me rendiré / Y aunque los sueños se me rompan en pedazos / Resistiré, resistiré".