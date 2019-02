Homenaxe a Galeano

descubrieron que vivían en América,

descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y una reina

de otro mundo y a un dios de otro cielo,

y que ese dios había inventado la culpa y el vestido,

y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara

al sol y a la tierra y a la lluvia que la moja.

Alexandre interpretou:

No 2012, os españois descubriron que eran probes,

descubriron que vivían na Europa,

descubriron que os deixaran espidos, descubriron que existía o mercado, descubriron que debían obediencia a un rei e unha raiña,

de este mundo e a un deus que non existe, e que ese deus (déficit público) inventara a culpa e os harapos,

e mandara que fora queimado vivo quen adorara ao sol e a terra e a chuvia que nos molla.

