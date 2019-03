V Festa Internacional do Jato – Portonovo

Este año ya es el quinto año de una fiesta que cada vez se arraiga e identifica más con la "Rúa dos viños de Portonovo" (Calle de los vinos de Portonovo). La verdad, por lo que vi y percibí el año pasado, esta fiesta va por el camino de convertirse en una de las mejores fiestas no solo de Portonovo sino del concello de Sanxenxo. Os preguntaréis ¿cómo surgió la idea de esta fiesta? Resulta que un vecino de Portonovo, Luis Foxter, organizaba una comida anual con un grupo de 8-10 amigos aprovechando el Día Internacional del Gato. Luis se preguntó al tercer año de dicha reunión por qué no llevar dicha comida a la calle de vinos y que participasen los locales, los vecinos,.... Así de simple fue el origen de la Festa Internacional do Jato (Fiesta Internacional del Gato) cuya primera edición fue en 2015, lo cual encaja perfectamente con el apelativo cariñoso con el que se conoce a los de Portonovo: jatos (gatos).

El año pasado tuve la suerte de disfrutar de esta fiesta desde primera hora (mediodía) y continuarla por la tarde y noche. Las calles estaban con un gran ambiente de gente (vecinos y visitantes, niños y mayores) pasándolo en grande. Cada año más asistentes se disfrazan de Jatos/as con un estilo propio, maquillajes, peinados y hasta barbas muy curradas,.. la verdad, muchos disfraces se merecerían un premio (una idea para futuras ediciones - premio al mejor disfraz Jatuno!). Y como no, el asado por toda la calle de los vinos adornado con una exposición de dibujos, aderezado con grandes dosis de pasarlo bien y al son de la Charanga do Jato y Os Gatiños de Portonovo,… Una combinación perfecta! Por lo tanto, si vais, ir disfrazados de Jatos y Jatas, y preparados para disfrutar mañana, día, tarde y noche.

Portonovo ha ido evolucionando con su historia. Sus gentes, sus costumbres, su gastronomía, sus fiestas (ej. Festa da Raia, Festa do Can, Enterro da Sardiña), sus canciones "Os meus amores", su época de esplendor como zona de marcha durante las décadas de los años 80s y 90s,… Hoy en día, Portonovo tiene varios restaurantes, locales de tapas típicos, varios pubs, hoteles, playas, su histórico puerto,… un poco de todo. Pero, lo que se conoce como "A rúa dos viños de Portonovo" ayuda a que esta villa mantenga su esencia de pueblo marinero y cercano a la gente. A Festa Internacional do Jato intenta poner en valor esa parte, el Portonovo típico y auténtico, para que tanto propios como extraños sepan apreciarlo y disfrutarlo, sin ningún interés más que hacer que sea un día especial y de disfrute para todo el que por allí pase. Esa es la esencia de una buena fiesta, y esta va por el buen camino.

Este sábado, 9 de marzo (2019), A Festa Internacional do Jato volverá a hacer historia. La fiesta mejora y con cada nueva edición la afluencia de visitantes se multiplica. Si el tiempo se porta, este año se batirán los récords del año pasado, y con creces. La fiesta tiene varias entidades colaboradoras, muchas del propio Portonovo, y la organizan los propios locales de la calle de los vinos de la villa portonovense. La fiesta comienza a las 12:30 con la carrera desde A Lonxa hasta el Campo de San Roque donde todos los disfrazados de Jatos/as tendrán que perseguir y atrapar al Ratón. Este año los invitados especiales serán los actores y humoristas Pepo Suevos y Marcos Pereiro. Y como no, no puede faltar el lema de la fiesta "Se ves disfrazado de Jato atopa o Rato" (Si vienes disfrazado de gato encuentra el ratón),… tendrás regalo seguro si así lo haces.

Curiosidad: hay tres días dedicados al gato (20 de febrero, 8 de agosto y 29 de octubre) y cada uno con su historia: 1) 20 de febrero "Día del Gato", porque ese día en 2009 murió Socks (Calcetines) - el gato de la familia del expresidente americano Bill Clinton; 2) 8 de agosto "Día Mundial del Gato", porque lo declara en 2002 el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW); y 3) 29 de octubre, gracias al impulso de Colleen Paige (experta en mascotas) que busca cada año que ese día se logren 10.000 adopciones de gatos. Los gatos suelen dormir 16-18 h al día,...este sábado lo tendrán complicado.