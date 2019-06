Gracias Sanxenxo

Estos cuatro últimos años el país ha sufrido cambios, los cuales continúan, y esto se ve a nivel de todas las administraciones (locales, diputaciones, autonomías, nacionales y europeas, incluso mundiales). El bipartidismo se ha roto, ahora hay más partidos para repartir lo mismo, los trozos de tarta son más pequeños (unos se comen a otros, trasvases…) y todos quieren hacer valer sus votos y así obtener poder… Lo difícil, es saber manejar dicho poder y hacerlo bien. Hace 4 años en Sanxenxo gobernó un cuatripartito, hace 3 un tripartido, hace 2 un bipartito, y después de las últimas elecciones del 26M será un solo partido el que gobierne debido a su holgada mayoría (10 contra 7).

Me gustaría dar las gracias a los compañeros de la corporación de los últimos cuatro años, a todo el personal del concello (en especial a Cultura) y de sus entidades mercantiles, a todos los colectivos y asociaciones de Sanxenxo, a los medios de comunicación, a todos los turistas que nos visitan (Sanxenxo vive del turismo mayoritariamente a día de hoy) y como no, a todos los vecinos/as de Sanxenxo por la oportunidad dada. También quisiera disculparme por faltas o errores que haya cometido, recordad, todos somos humanos, nadie es perfecto. Ha sido como todo en la vida, una montaña rusa, con mejores y peores momentos, pero todo un honor, el cual me ha permitido tratar de ayudar en lo que he podido. Durante este período he conocido a mucha gente, aprendido muchas cosas, pero como la vida misma, en política, solemos estar de paso. Lo importante es Sanxenxo y lo que deciden sus gentes. Nunca se nos debe olvidar como cargos públicos el sitio que ocupamos (que es pasajero) y que también hay vida más allá de la política (aunque alguna gente no conozca otra).

Sería bueno que en política se actuase más pensando en la gente que en los partidos, intereses, ideologías…. Hoy en día, parece que vale todo en política. Hoy tenemos nuevos partidos, jugadores y reglas de juego en el tablero político, voto repartido, no hay mayorías claras, la época de los pactos ha nacido ¿pero pensando en qué o quién? Recordad, pensamiento libre e independiente. Hay que solucionar (o al menos intentar) solucionar los problemas, mejorar la vida de "toda" la gente no la de unos pocos, sin pensar tanto en uno sino en los demás. Si esto no se hace, lo que conseguimos es frenar el avance y el poder mejorar, quebrar sueños… y así aumentar la amargura en la sociedad. Hay que disfrutar de la vida en los cuatro días que estamos en este mundo y tratar que los demás también lo hagan, que sonrían. Los políticos desempeñan un gran papel en esto, y deberían repartir alegría y no lo contrario.

Este sábado la aventura que comenzó hace 4 años finalizará con la investidura de la nueva corporación. De los 17 concejales electos en 2015 llegamos al final todos, y de estos dejamos la política (de momento…) nueve. Para la semana, habrá nuevas caras en el concello que junto a los que continúan serán los que gobiernen Sanxenxo. Debemos respetarlos a todos, pues así lo ha decidido Sanxenxo. Es verdad que no se puede estar a gusto de todos y que su tarea no será fácil, gobernar Sanxenxo y hacer que el barco llegue a buen puerto… pensado más en el presente y sobre todo, futuro de Sanxenxo y su gente, y no tanto en los votos. Cuatro años pasan volando, y otra vez los sanxenxinos juzgarán y decidirán. Acabo deseándole suerte a la nueva corporación y al nuevo gobierno que salga el sábado 15 de junio, 2019. Ha sido un orgullo trabajar por y para Sanxenxo. Finalizo con un gran, muy grande: "Gracias Sanxenxo".