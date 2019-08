Escrito del personal de los PAC de Pontevedra y O Salnés

Agosto continúa y el personal facultativo de los Pacs sigue recibiendo notificaciones con las fechas y lugares donde deben realizar guardias a mayores de su jornada establecida en su calendario anual.

Jornadas laborales con carácter obligatorio, no respetando el único fin de semana libre del mes y sin conocer cuales son los criterios en los que se basan para elegir al "afortunado" para realizar dicha guardia.

Seguimos sin conocer porque hay fechas y lugares en los que no se refuerzan y tampoco conocemos cómo hacen dicha elección, en algún caso han explicado que fue por sorteo... es decir, el azar decide cómo será la jornada laboral del trabajador, el azar te puede provocar que durante los meses de julio y agosto no tengas ningún fin de semana libre, que puedas sobrepasar tu jornada laboral de trabajo y que recorras los diferentes Pacs de la zona. Es verano y viajar no está de más….

Pac de A Parda jueves, viernes y sábado ha continuado con un médico de menos de lo establecido , es decir, ⅔, lo que ha provocado en algún momento que 22 pacientes estuvieran esperando en la sala para ser atendidos en el servicio de urgencias extrahospitalarias. El domingo hemos tenido suerte y el equipo está completo.

Han tenido que realizar guardias obligadas en varios PACS: A Parda, Marín y Caldas. En alguno de los casos, estropeando el fin de semana libre del profesional y haciendo que éste trabaje en 6 días la friolera de 58 horas.

Algunos han tenido que hacer esta guardia en un Pac diferente al suyo. Eso si, un mensaje les llega a su móvil recordando cuándo y dónde deben acudir a trabajar, por si con tanto lío y el cansancio se olvidan.

Y para esta semana más de lo mismo, de momento, sabemos que varios ya han sido los afortunados de recibir las llamadas correspondientes y tendrán guardias obligadas en destinos turísticos como Pac, O Grove, Vilagarcía y Pontevedra en fiestas. Dónde en algún caso, los festivos que hay el 15 y 16 -en varios sitios-, las guardias son de 24 horas y una vez más, el "azar" elige premiar al profesional con varias guardias de 24h- 2 en esta semana- y al que ya premió con ningún fin de semana libre durante el mes de julio), con una jornada laboral más, eso si, para que no se aburra, lo cambia de lugar…

El lunes empieza la semana, dejen libres los teléfonos porque el azar lo puede volver a premiar. Recuerden que : !Es tiempo de tómbolas!

Personal de los PAC del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés