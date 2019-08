Ventana indiscreta: Algoritmos

Me ha dado un pallá, me he quedado clavado, no podía levantarme, ni estar acostado, ni ir al baño. Los 3 primeros días del parrús tuve que comer de pie. Intenté colocarme con una pierna a un lado, la cabeza hacia otro, el culo prieto, los brazos y la espalda, en todas las posiciones posibles, pero nada me calmaba, ni siquiera un capítulo de mí serie favorita.

Decidí no comer, sólo beber, para evitar el sacrificio del baño, y pasados 2 días gracias a la amabilidad del traumatólogo, procedió a recibir mi cuerpo inerte en la consulta. Túmbese en la camilla, imposible. Quítese las zapatillas, rien de rien. Bájese los pantalones, más de lo mismo. Tuvo que venir la enfermera a desatarme las zapatillas, y se lo agradecí tanto, que a punto estuve de extenderle un cheque en blanco.

El trauma, me toca, observa como "no me muevo", y me dice que tiene toda la pinta de ser una hernia discal que a más inri, comprime el lado izquierdo (cuestión que la resonancia confirmó después).

No entiendo, le pregunto, ¡pero sí siempre me he cuidado!, hago ejercicio, vida saludable, como tres veces al día. En resumen Dr., pongo todo de mi parte. Primero me habla de que un disco de mi espalda, se ha herniado, al empujar el núcleo gelatinoso hacia su anillo externo, debido al envejecimiento natural de mi columna. No, me diga Dr. si parece un diagnóstico de Errejón.

Al ver que soy corto de entendederas, me habla de cuestiones económicas y matemáticas, que si el IVA repercutido correspondiente a la edad, posturas inadecuadas, desgaste y también para mi sorpresa de la influencia de los algoritmos.

Entre los 30 y 55 años, un 80% de la población sufre un problema lumbar. Un porcentaje elevado de adultos tienden a la de degeneración de la columna vertebral porque el disco pierde agua. La hernia discal es un trastorno que causa 9 de cada 10 problemas de espalda. Hay factores musculares e incluso psicosociales que influyen. Cálculos, cadencias, posibilidades varias. El algoritmo decide, y te ha tocado.

P.D. Estoy escribiendo esto aprovechando mis ejercicios diarios para la columna lumbar. Intento tomarme las cosas con humor.

