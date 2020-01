Muller, adolescente e embarazada. O perfil dunha vítima máis do sistema

Sempre dixen, e me reafirmo, que teño moi claro cales son as miñas limitacións, e non son, por suposto, especialista en nada, nin teño títulos colgados das paredes, pero, supoño que como prácticamente todo o mundo (sempre hai excepcións!), unha das poucas cousas que fun gañando cos anos foi sentido comùn.

Non todo o que sería de desexar, seguramente, pero non fun a peor, ou eso creo!.

E desde ese sentido común vou falar hoxe, ademais de apelar a miña condición de muller, de nai, e botar man das lembranzas da adolescente que nun tempo fun.

Eu cheguei a adolescencia entre dous lumes, xa que nacín nesa xeración que deixaba moi claro que o sexo soamente se podía practicar despois do matrimonio, por aquelo da procreación, e porque para nos, as mulleres, era unha obriga mais, como facer a colada ou cociñar.

O pracer era patrimonio exclusivamente masculino, e ningunha muller "decente" podía sentir desexo....eso era de lurpias!.

O papel da muller no sexo era única e exclusivamente o de compracer ao marido, estando disposta cando él a requerira ou llo esixira, porque negarse non era unha opción, e, por suposto, non se contemplaba a posibilidade de disfrutar del, como tampouco podía mencionarse. Deso non se falaba!.

Pero, de súpeto, e aínda estreando a adolescencia, estalou a revolución!

Comezouse a falar de relacións prematrimoniais, apareceu ese invento do demo da píldora, e o "destape" e o sexo nos invadían onde queira que ollases.

Non era nada doado para cantos estabamos nesa etapa da nosa vida.

Por unha banda, toda esa explosión de liberdade, unida a nosa natural curiosidade e, todo hai que dicilo, a unhas hormonas que seguían o seu proceso natural, facían que estivéramos ávidos de saber, de experimentar, mais pola outra, o pouso de tantos anos de represión, de calar, de considerar sucio o que era natural, seguían contribuindo a que o sexo fora un tema tabú, que se trataba as agochadas, e a que a inmensa maioría da mocedade nos informáramos como podíamos, porque, evidentemente, a ninguén no seu sano xuizo se lle ocorría tocar tal asunto na casa, cos seus pais, especialmente se eras muller.

Algúns rapaces, con sorte, nun momento dado, chegaban a ter esa conversa "de home a home" sobre os "misterios" do sexo co seu pai ou un irmán maior, pero eso era algo inimaxinable no caso das rapazas.

A que máis e a que menos tivemos que "documentarnos" coas amigas, compartindo a información que recabábamos nos consultorios das revistas do momento,que agochábamos no rincón mais recóndito dalgún caixón para que a nosa nai non as atopara, desde o "Super Pop," ou o "Vale", que escandalizaba a propios e estraños falando explícitamente de coitos , fotos incluídas, pasando polo "Pronto", que comezaba a súa andaina e que aclaraba as dúbidas daqueles que non sabían moi ben que facer cos seus corpos dun xeito non moi ortodoxo que digamos .

Tampouco faltou algunha privilexiada que se fixera con un exemplar do célebre "Informe Hite", que, hábilmente forrado, e coma se dun libro de texto mais se tratara, circulaba de man en man, ensinándonos misterios sexuais que nin imaxinar podíamos.

Os resultados desta mestura de represión, curiosidade e liberdade desenfrenada non se fixeron, en moitos casos, agardar, e os embarazos precoces e non desexados, obviamente, comezaron a ser frecuentes.

Cantas bodas de "penalti", como se lles deu en chamar a eses "goles" metidos antes de tempo, lembro desa época!

Porque se a moza quedaba embarazada, non había outra opción, casarse rapidiño, antes de que a panza a delatara e quedara deshonrada para sempre.

Non había maior drama para unha familia que o do embarazo da filla adolescente, cun mozo ou cunha familia do mozo que non estaban pola labor do casamento, ou porque, sinxelamente, non se querían e decidían seguir coas súas vidas por separado.

O escándalo estaba servido.

Lóxicamente, esta era a consecuencia de non ter a información adoitada, de non ter onde nin a quen acudir para aconsellarse con sentidiño nin sobre anticoncepción nin sobre as relacións sexuais en xeral.

Se unha rapaza quedaba embarazada, o pánico, o desconcerto, se apoderaban dela e da súa parella, porque non sabían que facer, non había onde nin a quen acudir, nin quen os orientase sobre as posibles opcións.