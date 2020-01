"Juegos Reunidos" fue un grupo surgido en un pueblecito de Teruel durante los años 80, los años de la "movida". Si hoy en día Teruel apenas existe, qué vamos a contar de lo que pasaba entonces. De hecho, nadie es capaz de situar de modo exacto el pueblo que vio nacer a este cuarteto formado por voz, guitarra, bajo y batería y que se movía entre el punk y el techno. ¿Cómo hacían techno con el instrumental que manejaban? La vida es un compendio de misterios. La parte más punk de su repertorio se armaba en torno a su escaso bagaje musical. Toño "Chepa" Martínez, voz y alaridos, no sabía qué era un semitono. Y eso tiene un pase, pero es que tampoco sabía entonar. Eso sí, le ponía unas ganas que aquello no era normal. Ramoncín, "el rey del pollo frito", el punk oficial de la proto-movida madrileña, era un simple muslito comparado con el "Chepa". A la batería estaba Ramón Tomba, que tenía tres meses como percusionista en una academia nocturna (por el día repartía bombonas de butano. Era el típico bonachón, grandote y alegre. Un poco obvio, de hecho, había pintado en el parche del bombo el logo de los Juegos Reunidos Geyper, pero no supo elegir la pintura y se le borraba cada vez que caian cuatro gotas. Heriberto Cienfuegos era el guitarra. Este sí sabía tocar: había trabajado en una orquesta de verbena y de hecho compaginaba el grupo con algunos bolos veraniegos en la orquesta y un trabajo de guarda jurado. El escribía la mayoría de las letras. Temas emblemáticos de los "Juegos Reunidos" como "Teruel existirá algún día" o "La bebida es mi vida" salieron de su caletre y de las noches ejerciendo como vigilante. "El Chepa" compuso "Te vas a enterar" una amenazadora composición con la que solían abrir los conciertos para exhibir su vena más punki.

Dejamos para el final a Sebastián "Vinoviejo" Lugones, el bajista. Joven de buena familia, había aprendido a tocar el piano, el clavecín y la bandurria antes de los quince años. A los dieciocho vio por televisión una actuación en directo de los Who y quiso ser John Entwistle inmediatamente. O sea, que lo tuvo claro enseguida, no que quisiese transformase al instante en bajista. En un par de años dominaba el instrumento y con veintiuno se había unido a los Juegos por amistad con Heriberto, que había trabajado en la finca de sus padres por temporadas. "Vinoviejo" era el más joven del grupo y recibió su apodo tras la combinación de una noche de juerga con el vino de la zona. Como es sabido, el vino de Aragón no hay quién lo trague, salvo los de Aragón y resultó que la familia de Lugones era de origen argentino. A Sebastián no se le ocurrió otra cosa que excursarse de los tragos aduciendo que aquel era vino viejo. Casi le meten un embudo en la boca. Eso dio lugar al único tema que compuso Lugones (aportaba melodías, pero lo suyo no eran las letras). La canción se llamaba "¿A qué vino eso?" y estaba llena de juegos de palabras y de indirectas hacia sus compañeros.

Los Juegos Reunidos lo tenían todo para triunfar si hubiesen sabido cómo hacerlo. Cuando todos los grupos se desplazaban a Madrid, el epicentro de la vorágine musical aquellos años, ellos se empeñaron en levantar adhesiones en la comunidad aragonesa. Mientras todas las bandas perfeccionaban su habilidades instrumentales y buscaban mayor calidad en sus letras, ellos se empeñaron en tocar cada vez peor y escribir textos más aberrantes, en un deseo suicida de resultar cada vez más punkis y menos technos. Tocaron fondo cuando Ramón Tomba apareció en el cobertizo donde ensayaban con una letra titulada "Si te cojo en la era" que no solo fue celebrada por el resto sino dotada de un armazón musical a base de guitarrazos inmisericordes y percusión simiesca.

Cuando lo dejaron, sin haber conseguido editar ni siquiera un sencillo y con tan solo un par de maquetas en su haber, un aburrido reportero de la prensa local los entrevistó para la sección cultural del domingo. Preguntados por dónde habían quedado las expectativas y el público que arrastraban en los primeros tiempos, Cienguegos respondió lacónicamente que "como dijo el poeta, cualquier tiempo pasado fue anterior".