Carta a José Ramón Gómez, gerente del Complexo Hospitalario de Pontevedra

Yo, como enfermera desde el año 90 y delegada sindical desde hace un año quiero manifestar públicamente mi malestar tras las últimas declaraciones publicadas en prensa:

"El SERGAS denuncia que las protestas del personal sanitario no respetan la distancia de seguridad" "que se impidió la correcta circulación de usuarios y pacientes, al tener que pasar por los huecos establecidos entre sanitarios, no cumpliéndose por ello, las indicaciones de los protocolos sanitarios establecidos" " la gerencia lamenta que tampoco los representantes sindicales convocantes fueran sensibles a esta petición… medidas que se reclaman a la ciudadanía y a las que los sanitarios deberíamos dar ejemplo…"

¡Me queda poco que decir antes estas declaraciones!

Quizá debería aplicar aquello de "no hay mayor desprecio que no dar aprecio" pero no puedo, no debo y no quiero. Porque este equipo directivo que miente y manipula los acontecimientos, debe recibir una repuesta.

Una respuesta educada de profesionales como yo, que hemos decidido organizar y participar en las protestas, después de que, durante mucho tiempo nuestras quejas y peticiones, hechas en los foros que tenemos para ello (Juntas de personal, comisiones, comités, supervisoras, coordinadores…) no hayan sido tenidas en cuenta.

Hace mucho tiempo que el Sergas y, en este caso, nuestra Gerencia no negocia y se limita a informar (si lo considera) tarde, de las actividades que realiza y que tienen que ver con nuestras responsabilidades con los trabajadores.

Como delegada sindical, lo único que he hecho, es intentar hacer mi trabajo -como mis compañeros delegados- , cumplir con mi obligación. Tengo y debo trabajar con los medios que tenga a mi alcance para que se tengan en cuenta todas las quejas, aportaciones y problemas que nuestros compañeros, trabajadores de las instituciones sanitarias, me hacen llegar y en las que desde hace mucho tiempo nadie, de los equipos directivos, tienen en cuenta. Algunas tienen que ver con nuestra seguridad en el trabajo, SI, eso que parece importarle AHORA tanto a nuestro Gerente.

Señor Gerente y resto del equipo directivo, les aseguro que nadie más que nosotros, quiere que las medidas sanitarias establecidas se respeten y ¿saben por qué? Porque no son ustedes los que asean a un paciente. No son ustedes los que los trasladan. No son ustedes los que intuban y nebulizan a un paciente. No son ustedes los que acuden a los domicilios sin saber que se van encontrar. No son ustedes los que acompañan a los pacientes en la ambulancia y tampoco son ustedes los que abren la puerta de la consulta para atender a esa persona que demanda atención. Y además , en el momento crítico de la pandemia, tampoco fueron ustedes los que lo hicieron SIN mascarillas, SIN formación y SIN resto de EPIS suficientes y adecuados.

¡No, señores del equipo directivo, que se crecen en los medios de comunicación!

Además, les recuerdo, hemos hecho todo esto con lo que teníamos y siendo cuestionados todo el tiempo por el uso excesivo de guantes, mascarillas y EPIs. Se nos acusó de "exagerados" y "miedosos", porque desde el minuto 1 proponíamos la no entrada de familiares en los centros (salvo excepciones), porque exigíamos mascarillas para uso de todos los trabajadores, porque solicitamos que no se moviera al personal que trabajaba con pacientes COVID a salas limpias, etc ….

Señor Gerente, ¿de verdad cree que después de esto, no nos interesa cumplir lo mejor posible las condiciones de seguridad?

Insto , a que esta Gerencia deje de jugar a DETECTIVES perdiendo el tiempo en lograr fotos en las que aparecemos doblando una pancarta o realizando algún comentario algo más cerca del metro y medio, siempre con mascarillas… no en salas cerradas …. Y no pierda el tiempo, recordando a otros lo que deben hacer (ej. Subdelegación de Gobierno), ejerciendo presión con correos masivos a los trabajadores, recordándoles sobre posibles ilegalidades de estas movilizaciones etc con el afán de boicotear las movilizaciones organizadas.

Y, sobre todo:

Asuma su RESPONSABILIDAD en todo esto, no trate de pasarla ni de utilizar a otros.

NEGOCIE. Siéntese con los trabajadores y sus representantes para evitar que no se repiten errores que impidan mejorar nuestras condiciones de trabajo y lograr todos juntos una Sanidad Pública de calidad.

RELEA LAS NORMAS y sobre todo que EL SENTIDO COMÚN LE ECHE UN CABLE.

Y si considera que no está capacitado, puede que haya llegado el momento de pensar en LA DIMISIÓN.

Maria Torre Almón

Enfermera de PAC e delegada sindical