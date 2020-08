Petición para que se limiten as visitas turísticas a Combarro

Señores del Equipo de Gobierno Municipal y su Alcalde:

Estaría bien pensar en limitar las visitas turísticas en Combarro, pensando en el medio ambiente y la ecología así como la sostenibilidad, habrá que poner cuotas como ya sucede en las Illas Atlánticas y la playa de las Catedrales.

Combarro en estos meses de verano, asume mas visitantes de los que puede atender en condiciones de seguridad y ecológicamente, el pueblo de Combarro no tiene infrastuturas para la demanda turística que en estos meses de verano nos visitan miles de turistas. Es una realidad en todos los campos que se pueda comparar, en la seguridad vial, seguridad ciudadana en planes de emergencia y de evacuación etc.

El Concello de Poio no tiene infrastuturas suficientes para dar un mínimo de servicios básicos, y lo vemos como en los últimos días el caos circulatorio, la invasión de vehículos ocupando los arcenes de la vía principal la PO 308, ocupan incluso los paso de peatones es un peligro y a las autoridades municipales les desbordan el día a día por los miles de visitantes que vienen a Combarro.

Se tienen que acometer medidas de urgencia para mitigar este desastre, no hay suficientes aparcamientos disuasorios o no se publicitan lo suficiente que es lo mismo, la PO 308 a su paso por la parroquia de Combarro es un desafortunado caos de todo tipo. Y a las pruebas me remito, la improvisación de las autoridades municipales que solo se preocupan de salir en la prensa local con eslóganes politicos de venerarse y autobombo es bochornoso, por todo ello se debería pensar en limitar con cuotas los visitantes turísticos para no dañar mas la imagen y el medio ambiente del entorno de Combarro.

Es lógicamente una opinión, que se debería por lo menos estudiar y mientras el caos circulatorio, la falta de aparcamientos disuasorios y alternativos no se tengan lo mejor es poner una cuota diaria de los turistas que por día puedan visitar Combarro.

Atentamente.

Enrique Lorenzo Rial