Carta de agradecimiento a los Rastreadores militares

Durante ese tiempo, cada dos días recibía la llamada de los rastreadores del Ejército de Tierra. El 19 de diciembre, el mismo día en que me hice la primera prueba PCR, sobre las 20.00h, me llamó un rastreador que se identificó como José. Me explicó amablemente todo el procedimiento y tuvimos una conversación muy agradable de unos 40 minutos. Me dejó todo muy claro y me quedé muy tranquila. Recuerdo la llamada de otro rastreador el día 25, Día de Navidad. Se identificó como Ballesteros. Fue muy amable. Se interesó por mi estado de salud y me preguntó si cumplía el protocolo y continuaba aislada en mi habitación. Le confirmé que sí, que los únicos contactos que tenía con mi familia y amigos eran a través de videoconferencias. Y charlamos un poco, era el día de Navidad y estaba trabajando, apoyando a personas como yo que debían guardar cuarentena. Se lo agradecí mucho.

En todas las ocasiones me sentí muy arropada y me satisface mucho decirles que fueron muy amables, educados y entregados. Me informaron de todas las dudas que tenía en relación con mi situación de confinamiento.

Yo soy funcionaria pública desde hace más de 30 años. Empecé en el Concello de Viveiro y después pasé a la Xunta de Galicia. Mi vocación es de servicio público. La ciudadanía no siempre es consciente de que el trabajo que se hace desde la administración conlleva en muchas ocasiones una entrega de las personas que están detrás y opino que hay que reconocer ese esfuerzo. Es por eso por lo que reitero al Personal militar de esa Brigada Galicia VII que realizan labores de rastreo COVID 19 mi reconocimiento y mi agradecimiento por su trabajo. En esos difíciles momentos me sentí protegida y muy orgullosa de nuestro Ejército.

Marisa Peña Cebreiro