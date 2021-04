'In memoriam'. A Carmen Carrera

Era una tarde lluviosa de Viernes Santo cuando me dieron la noticia de que te habias ido, Carmen, lentamente, despacito, sin hacer ruido como tu solias hacer después de tantos y tantos años. Esta madrugada me decidí a escribirte algo para que las hemerotecas guarden tu memoria, y me quede en blanco. Lo intento de nuevo.

A pesar de esa maldita enfermedad que te llevó para siempre nunca nos olvidaremos de una mujer estupenda, llena de vitalidad y de ganas de vivir a pesar de todas las circunstancias adversas que tuviste que padecer. Eres una autentica 'mujer coraje' y es por eso por lo que te admiré y te admiraré siempre. Le diste la batalla a la enfermedad y al final no pudiste mas.

Sé que nos escuchabas cuando tu estado físico te lo permitía, porque el ánimo te sobraba, y también me constan los buenos ratos que pasamos compartiendo los conciertos a los que, cuando podías, asistías. Te vamos a echar mucho de menos, Carmen, yo y los Black Stones.

Ya no puedo escribir más. Te queremos Carmen. Y a ti, Poli, qué te voy a decir. Mucho ánimo, amigo.

***Tino Domínguez. Black Stones