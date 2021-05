Queja por la atención de una urgencia en el PAC de Baltar

El 14-04-2021 a las 7,45 acudo a urgencias del PAC de Baltar. Toco el timbre y sale una persona que me dice que han cerrado a las 7,45 y que debo ir a la puerta principal y esperar que abran a las 8. Le digo que es una urgencia y me dice "ya, pero hemos cerrado, debe ir a la puerta principal". En ningún momento me pregunta que me pasa, no sabe la gravedad de lo que me lleva a urgencias.

Me voy a la puerta principal, y a las 8,05 llega una enfermera que nos dice a los que estamos allí haciendo cola que se ha olvidado la llave y que tenia que entrar por allí. Le digo que vengo con una urgencia y me dice que ellos todavía tienen que encender los ordenadores. A las 8,15 consigo llegar al mostrador y que me den cita con un médico, que lo único que hace es darme un antibiótico y que hable con mi médico si persisten los síntomas.

Considero que 30 minutos sin servicio médico pueden significar la muerte para una persona, si llego a ir con un ictus o un infarto no hubiera sobrevivido probablemente por causa de un apagado y encendido de equipos informáticos.

Recientemente, en enero pedi una consulta a mi médico de cabecera por unos fuertes dolores en una rodilla operada 2 veces de menisco y una de ligamento cruzado anterior. Me manda hacer unas radiografías, y al tener los resultados pide una interconsulta con Traumatología el 05-02-2021, que resulta rechazada sin explicación.

Dice la Constitución que la Sanidad es un derecho universal, entiendo que las consultas médicas están incluidas. Presenté reclamación ante la Dirección Provincial del SERGAS y la dirección del CHU Pontevedra y no han tenido a bien contestar.

Si esto se prolonga en el tiempo voy a proceder a presentar denuncia en el Juzgado o donde sea pertinente.

Francisco Estévez Otero, vecino de Sanxenxo