Fenómenos y derivados

Esto de la variante Delta, el imparable incremento de la incidencia y la 'Quinta ola' no va con el CHUP (Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra); la patética y lamentable gestión de la dirección del centro sanitario, en común acuerdo con el Sergas y la Consellería de Sanidade que dan el beneplácito a tal incompetencia organizativa y de gestión de recursos, no ha tenido mejor idea para solucionar las vacaciones del personal sanitario -algo muy merecido, desde luego- que unificar servicios y agrupar en rebaño a los sufridos pacientes en vez de cubrir las vacantes ocasionadas por el descanso estival de médicos, enfermeras, auxiliares, etc.

¿Que vas a hacerte una analítica muy específica? Te derivan a la zona de analíticas normales.

¿Que el especialista solicita que te hagan una analítica urgente? Te derivan a la zona de analíticas sin preferencia, que es la misma que para las normales.

¿Que tienes un 'reservorio'? Te derivan a la zona de analíticas normales, o sea, las de sin preferencia y sin enfermeras especializadas en este delicado dispositivo de cateterismo.

Total, todo quisqui a hacerse la analítica al mismo sitio, como borregos acorralados en un espacio ínfimo, sin poder guardar la distancia de seguridad Covid, sin apenas asientos para quienes necesitan estar sentados; colas infinitas para los que no tienen número pero sí preferencia y amalgamados el resto en un tumulto de enfermos de toda índole (que sí tienen su preciado turno validado por un papelito de pescadería).

Gente hablando, murmurando, protestando, farfullando, refunfuñando y esperando, 15 minutos, 30, una hora, hora y media, dos,... y entre todo este esperpéntico escenario DOS HEROICAS ENFERMERAS (agobiadas y resignadas) en la sala de extracciones, una sala con capacidad para SEIS PUESTOS simultáneos de los que cuatro no están operativos por falta de personal; DOS ENFERMERAS para 150 o 200 analíticas que han de hacerse de 8:00 a 9:30/10:00 h.

¡FENOMENAL!

FENÓMENAS ellas, las valerosas enfermeras que lidian a diario con este caótico 'sindiós' y FENÓMENOS también ellos, los gerentes del CHUP, del Sergas y el Conselleiro de Sanidade de la ‘todoempozoñosa’ Xunta de Galicia; fenómenos estos últimos porque debieran de estar expuestos en frascos de formol en las facultades de medicina y no apoltronados en sus amplios, cómodos y bien ventilados despachos.

En fin, TODO FENOMENAL.

Alberto Carballo