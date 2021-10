Después de un enfrentamiento con exigencia, los equipos de fútbol profesionales suelen disfrutar de una sesión de baño y masaje, para relajar los músculos y bajar la tensión acumulada. En los partidos políticos lo hacen al revés, se masajean antes de entrar en el combate electoral. Primero fue el PP, y el pasado fin de semana fue el turno del PSOE.

Sesión de baño y masaje para el secretario general del partido, Pedro Sánchez quien, en una fulgurantemente carrera, pasó de un despido improcedente, a comprar la empresa y hacerse con la dirección general en tiempo récord. Para que luego digan que no ha trabajado nunca.

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, no se esperaba ninguna voz discordante, al menos de cara a la opinión pública. Al contrario, salió todo perfecto, e incluso las voces más críticas lo dieron todo para contentar al líder, el mismo que había nacido de las cenizas en las que ellos mismos lo habían convertido. No falló ni el mismísimo Felipe González quién, a pesar de estar por encima del bien y del mal, rectificó y se unió a la causa sanchista.

La convención del PP y el congreso del PSOE se parecen en todo y en nada a la vez. Si bien es cierto que en la derecha no suele haber versos sueltos y que nadie desafina, esta vez ocurrió todo lo contrario. Las estrellas invitadas metieron la pata hasta el fondo y provocaron que el propio secretario general hiciera lo propio, quizás por aquello de no desafinar con los teloneros.

Sin embargo, en la izquierda, que suele contar con una base más crítica, en esta ocasión se hizo un PP, y a Sánchez le salió todo redondo, incluso quitarse de encima al ínclito Redondo.

Los congresos de los partidos políticos son para lo que son, para prometer cosas que no se cumplen, para recordar quienes son y de dónde vienen, para aplaudirse unos a otros y, sobre todo, para que los que tienen un puesto en el partido traten de no perderlo aplaudiendo al jefe, y los que no lo tienen traten de conseguirlo, aplaudiéndole aún más al jefe.