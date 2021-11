Rúa da Ponte: Sus misterios e historia. Memorando Civitatem Duo Pontes. Primera parte (¿Quiénes fueron los padres de Cristóbal de Colón?)

¡Vamos a caminar que es buena para la salud! Observemos esta plaza Do Correo Vello.

¡Soledad, tranquilidad y belleza! ¡Ya el perezoso astro rey va mimando nuestro entorno! Partimos de esta plaza “O Correo Vello”. Al lado de La Estafeta esta la Rúa de San Nicolás, sigue la del Conde de Maceda, que nos conduce el Parador del Barón. A la derecha, se inicia la Rúa do Ponte. Está mencionada en el siguiente documento; certifican que es verídico en cuanto a su forma. El contenido emana diferentes opiniones que debemos considerar.

«XXIX dias do dito mes (Septiembre de 1435). Sabean todos que eu juan gotierres do Ribeiro mariñeiro vesiño da villa de pont vedra que soon presente e que fago por min e en nom de miña moller Constanza gotierres por a qual me obligo e que fat^o por min e por todas miñas vo- zes e suas vendo firmemente por juro de heredade para todo sempre a vos pay gomes de souto mayor absente como se esteberedes .presente e a vosa moller doña mayor de mendosa e ambas vosas vozes e suas toda a parte e quiñón que a min e a a dita miña moller perte- nesge da casa sotoon e sobrado e terratorio ata a casa de ds de colon o vello que está ena rúa da-ponte da dita villa junto con as casas de vos o dito payo gomes de huna parte e da outra parte se ten de longo por taboado con as casas do cabildo de Santiago e bay sair a o eirado da porta da galea e bay sair a a dita rúa segundo por la via que a soya ter e usar femando garcía e eu despois del (e eso mesmo o dito voso apanigoado por la dita via e modo) e vendo como dito he toda a parte e quiñón que asi a min e a a dita miña moller pertenes^e das ditas casas con sua pedra tella ferro madeira (e terratorio ata a casa de ds de colon o bello) e con cargo que o dito pay gomes e sua moller e suas bozes den e paguen a a con- fraria de san juan seys mrs de moneda vella que ha en elas de pensión cada un ano conben a saber por contia de novecentos mrs de moneda vella que de vos rescebin e de que me outorgo por entregado e pago e se mais bal ante todo juez que aiya por pena o doble.=E eu ruy lopes escudeiro do dito pay gomes por min e en nom do dito pay gomes que soon presente esto rescebo. Testigos alonso eans jacob notario alvaro agulla íoribio gotierres escudeiro del rey e outros

(Juan Gutierrez vende a Paio Gómez de Sotomayor, representado por su esposa Mayor de Mendoza, casa con terreno, hasta la propiedad de Domingo de Colón El Viejo, por la otra parte linda con las casas del cabildo de Santiago que va a salir al eirado de la Puerta de La Galea).

Este documento contiene muchos interrogantes. Lo vamos a comentar en dos sesiones. Hoy indagamos y buscamos interrogantes sobre los posibles padres de Cristóbal Colón. Pateemos a Rúa da Ponte.

¡Una gran curiosidad! Al final se encuentra con la Enfesta de San Telmo; giramos a la derecha. ¡Qué sorpresa! Os presento a Don Alfredo Vargas Barrio, alias Aser. Están saboreando unhas tacinhas do ribeiro. Fue campeón del mundo con su trio en armónica.

¡Quietos! Aún hay tiempo para refrescar el gaznate. Estas calles emanan recuerdos pétreos y encierra muchos misterios, que intentamos resolver.

Revisemos varios documentos:

1.- Documento Nº 7, año 1437: Acuerdo de Pedro Falcón, juez; Lorenzo Yañez, alcalde y Fernán Pérez, jurado, en 29 de julio de 1437, mandando a pagar a Domingo de Colón y Benjamín Fonterosa, 24 maravedí viejos por el alquiler de dos acémilas que llevaron con pescado al Arzobispo de Santiago.

Opinan que como eran socios Domingo y Benjamin, enlazaron su amistad con el matrimonio de un hijo de Domingo con una hija de Benjamín. Manifiestan los creadores de esta teoría (Constantino Horta: “, nace espontáneamente la reflexión, de que va poca distancia de un matrimonio realizado por personas de ambas familias, a la asociación para negocios o de intereses entre estas últimas; o al contrario, de la asociación al matrimonio, y he aquí el medio más sencillo para explicar el hecho de que el Almirante tuviera por padres a un Colón y a una Fonterosa, dando la clave al misterio de su vida”.

“¿No podría ser, como observa Antón de Olmet, Marqués de Dosfuentes, que unidos por los negocios estos amigos, enlazaran por un matrimonio sus familias, casándose un hijo de Domingo con una hija de Benjamín, de los que resultarían los Cristóbal y los Diego Colón y Fonterosa? Parece de una lógica inflexible esta deducción y de una eficacia persuasiva y sugestiva”.

Leídas estas dos deducciones, se nos plantea varios interrogantes: ¿Fueron Domingo de Colón el Joven y una Fonterosa padres de Colón? Este interrogante debe de defenderlo los que sostienen la teoría del Colón Gallego Celso García de La Riega.

Documento Nº 3, año 1434: Contrato entre dos vecinos de Pontevedra para construir dos escaleras en una casa que quemó Domingo de Colón o Mozo.

Este documento pone en entredicho que Domingo de Colón el Joven fuese el padre de Colón. No dudamos que los documentos estén falsificados, algunos reavivados. En el siglo XV hubo muchas desavenencias entre los arrabales y los señores de la zona amurallada. Sí Domingo el Joven, participó en algunas de ellas, tuvo que exiliarse. Apuntan algunos que se fue a Portugal. Esto nos genera la duda razonable sí fue el Padre de nuestro Gran Nauta.

Defienden los seguidores de García de La Riega que los padres de Colón tuvieron cinco hijos: Blanca, Juan, Cristóbal, Diego y Bartolomé. A Cristóbal, pone su cuna en su Porto Santo, en Salvador de Poio. Ante estas afirmaciones, surgen los siguientes interrogantes. ¡Ojalá tengamos suerte y nos contesten con objetividad los defensores de “Su Colón Gallego”!.

¿Quiénes fueron los padres de estos cinco hermanos? ¿Nacieron todos en “Su Porto Santo”, que no existía en ese lugar en el siglo XV, sí la finca de Andurique?

No somos los primeros en llegar a estas conclusiones que planteamos. Hay varios. Don Rodrigo Cota: “Documentos cuestionables del Colón Gallego”, en el Diario de Pontevedra:

¡Pinchar este enlace! Leerlo despacio y ya tendremos argumentos para el debate. ¡Como siempre! Exponiendo argumentos y respetando las diversas opiniones.

Don Guillermo García de la Riega, biznieto del articulista del Colón Gallego, manifiesta su desacuerdo con Rodrigo Cota.

¿En qué documento hace constancia de Cristóbal de Colón que naciese o viviese en nuestra ría?

¡Vamos, vamos! Hoy toca lectura. ¡Nada de tapitas y vinitos! ¿No estáis interesados en la Cuna del Colón Gallego? Os adelanto que Don Guillermo no contesta a los interrogantes de Don Rodrigo Cota. Nos hace una exposición de “los documentos y otros menesteres”. No se atrevió a defender los postulados de Don Rodrigo Cota.

En uno de nuestros ensayos en PONTEVEDRAVIVA, en sus comentarios nos comunica Don Guillermo García de La Riega, que practicada la prueba de ADN, por el Dr. Lorente, surge la conclusión que Diego de Colón es de distinto padre, lo que da a lugar a pensar que era hermanastro de Cristóbal de Colón.

Ante tantas discrepancias, hemos decidido rectificar varios capítulos del Hebreo que Descubrió a América. Estamos trabajando en ello. Si no contestan con objetividad y documentalmente a los siguientes interrogantes, ponemos en duda la fase documental de Celso García de la Riega y nos posiciona con los criterios, sensatos y meditados, de Don Casto Sampedro Folgar:

a.- ¿Quiénes fueron los padres de Colón y dónde vivieron?

b.- ¿Tuvieron cinco hijos? ¿Dónde nacieron cada uno ellos?

c.- ¿Quedó viuda la Madre: con quién se desposó y parió a Diego de Colón? ¿Quién era el padre de Diego de Colón?

Hoy, nada de discusiones sobre este tema. Leed todo lo aportado y lo discutiremos en breve. ¿Qué opino yo? Bien, manifiesto: Nunca encontraremos la Cuna y los padres de Colón. Él fue un criptojudío que escondió bien su origen. ¿Qué nos lleva todos estos argumentos? A profundizar y analizar, con la mayor objetividad, la teoría de Don Celso García de La Riega. Modestamente, creemos que carece de soportes históricos o bien que no están bien interpretados.

Finalizada esta andaina, volveremos a esta rúa do Ponte; tiene muchas curiosidades que manifestar.

Pedro de Lorenzo y Macías

Fotografías: @Sofía Lorenzo Gómez

FUENTE: Guía Acústica Turística ciudad de Pontevedra;

Registrada ® Pedro de Lorenzo y Macías.

