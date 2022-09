27 días: Tierra

La fuerza de tu grano.

Tu extenso vientre color chocolate

que con dureza y firmeza me conquista

me atrapa, me absorbe.

En tí mis pies y sus plantas posan vida

por ti creo más en lo verdadero

lo que se ve y se siente

lo existente.

Arrastro mis memorias por tu rostro

para que disfrutes de mi historia.

No quiero volar lejos de ti

quiero enterrarme en tu falda,

me acerco y me aferro a ti para sentirme firme

quiero que me quieras

consentirte y que protejas mis orillas

que sufras conmigo

sentir que tu dureza me arropa

naciendo gente de nosotros

mas nunca me darás un siglo

ni tampoco vida eterna

moriré para poder irme contigo

y sentirte cada vez más hondo

así como te siento ahora

dentro, abajo, profundo.

Mas todo lo que me perturba no me vence.

No seré una planta que renace y florece.

No haré montañas sobre ti,

en tus brazos me convertiré en nada,

entre tus manos me haré polvo,

pero aun quiero conquistarte,

tomar tu café recién molido.

Deseo ser la fruta que te embaraza

y premiarte convirtiéndome en tu tronco.

Cultivarte noche y día

invitando a ser mi siembra,

el pasto seco y el árbol que da fruto

y que otros arrancarán mañana para sentirse exitosos.

Besaré tus labios con sabor a mabí.

Fuiste mi suelo firme y mi comienzo.

A veces lo opuesto a mi cielo,

la pasión más pura,

la necesidad de un puerto seguro.

El antojo,

la mina escondida,

el amor devoto.

Eres mi Tierra.