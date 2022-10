¡La Plaza del Teucro: Vicisitudes e historia!

MEMORANDO CIVITATEN DUO PONTES

¡Buenas vacaciones! Ya estamos todos de retorno. En estos días vamos a comentar y abrir interrogantes que podéis opinar, sobre la Plaza de Teucro.

José Fortes Bouzán ha sido un gran profesional de historia. Han investigado que hubo murallas anteriores a las del siglo XIV-XVI.

Es posible que existiese una muralla que guarneciese a San Bartolomé El Viejo, esta Plaza y otras calles. ¿Qué argumento aporto para esta posible consideración?

Todos tenemos conocimiento que San Bartolomé el Viejo estaba ubicado en donde está el Liceo Casino de Pontevedra y el Teatro Principal que es homenajeado por la calle Gómez Charino. Esta calle finaliza en las Cinco Calles, y, posiblemente, antes se denominó Rúa das Caas, que significa el último recodo de una muralla. Encontramos este documento del año 1435.

Final de la calle Gómez Charino.

"Sabean todos que eu Marina Peres, moller que foi de Domingo Bonome, forneiro, cuja alma Deus aja, et besiño et morador da villa de Pontebedra, que soo presente et que faço por mi et por todas mias voses, non costrenguda por força nen por engãno resçebida, mas de mia livre et propia voontade et para conprir a manda do dito meu marido que foy, et para pagar çertas devedas que deviamos et esperabamos a Ynes Alvares, moller de Pero Ares d´Aldaan, seisçentos mrs. de moeda vella, contando a branqua en trees dineiros, que lle ouve de dar por lo danificamento da dita viña que dizen da Fonterosa et que dela tiinamos aforada, vendo et firmemente outorgo por jur de herdade para todo senpre a vos, Pero da Arochela, moyneiro, que sodes presente, et a bosa moller Maria Janeira et a todas bosas vozes et suas todas aquelas casas baixas que estan? na Rua dos Caas da dita villa de Pontebedra,[….]”

José Fortes Bouzán ha dejado varios estudios sobre las posibles murallas en esta ciudad. Comentan que esta plazoleta fue amurallada en el siglo XV. Da a entender que, posiblemente, hubo una muralla que separaba a los del casco con el barrio hebreo. Se especula que, hasta entonces, el casco antiguo tenía dos puertas: La de Santa María y la del Leste que estaba situada donde finaliza la calle Charino.

Casto Sampedro Folgar, en sus estudios, nos detalla que, posiblemente, el Barrio Hebreo en ciudad de Pontevedra se extendía desde Santa María La Antigua hasta la Rúa do Ponte. Señala Fortes Bouzán que, para aseverarlo, habría que excavar en lugares ya ambientados a nuestra época.

Rúa Alta de Pontevedra, antes denominada rúa das Obejas.

Documento n.º 12, año 1431: El mismo minutario, folio 80. En 11 de agosto de 1431, escritura de venta de la mitad de un terreno que fue casa de la Rúa de las Obejas por María Eans a Juan de Viana, el Viejo, y a su mujer María de Colón, moradores en Pontevedra". A esta hermosa calle, hoy, la denominan Rúa Alta, finaliza en la calle Isabel II y de frente está la posible Sinagoga y Madrasa Hebrea. Ya las hemos visitado. Hace constar, que, probablemente, el barrio hebreo se estableciese en esa calle.

Era frecuente que el Barrio Judío y Hebreo estuviesen separados de la comunidad católica.

¡Hay tela para la tertulia! ¡Está bien! Con un buen pulpo o callos, podremos debatir lo expuesto. Antes paseemos por esta hermosa plaza: es muy sencillita, tiene unos cuantos bancos de piedra en los que poder sentarse a descansar y algunos árboles.

Esta plaza en su origen era un viejo mercado de comestibles: pan, leche, tocino y otras viandas. Tuvo distintos nombres: Plaza Mayor, De la Villa, de Arana. En 1843 se denominó Plaza del Teucro.

¡Es una plaza con mucha historia y controversias! Iremos desgranando, en lo posible, la historia que esconde. Teucro no fundó Pontevedra.

Vemos esta fuente muy bonita de piedra, pero no se encuentra en el centro de la plaza como es muy común, sino que está situada al fondo, en la calle real. Los caños ya tienen telarañas y apenas refrescan con sus aguas a los caminantes. Tiene su encanto y su historia. Se desconoce su autor y en qué año se realizó.

¡Perdona, Maestro! Lo expuesto sobre otras murallas anteriores, nos das a entender que una de las primeras guarnecía a San Bartolomé el Antiguo, esta plaza y las calles Paio Gómez Charino, finalizando en las cinco calles. Hablan de dos puertas la del Este y la de Santa María, La Antigua . La del Este posiblemente estuviese ubicada al final de la Rúa das Caas, que desemboca en la calle de Isabel II. ¿Dónde estuvo ubicada la de Santa María?

. La del Este posiblemente estuviese ubicada al final de la Rúa das Caas, que desemboca en la calle de Isabel II. ¿Dónde estuvo ubicada la de Santa María? En los siglos XII-XIII Fray Rodrigo, de la Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán que vivió en Pontevedra, inicia la construcción del antiguo templo. Es posible que su construcción la realizase en el casco antiguo, dentro de la muralla de años anteriores. Es una gran vía a investigar: ¿en dónde estuvo ubicada la Puerta de Santa María en los siglos XII-XIII?

¡Bueno, amigos! Vamos a saborear un buen aperitivo y luego seguimos con nuestras tertulias. La temática siguiente, ¿Es cierto que Teucro fundó Pontevedra?

¡No pongáis cara de lástima! La poesía épica griega está descripta por Homero, en sus dos épicas: La Odisea y la Ilíada. Os dejo temática para analizar. Seguiremos caminando.

Pedro de Lorenzo y Macías

Fotografías: © Sofía Lorenzo Gómez.