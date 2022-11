Las enfermeras están preparadas y cualificadas para asumir el trabajo de PACs, pero exigen medidas garantistas

El Sindicato de Enfermería exige medidas garantistas en los casos en los que las enfermeras y enfermeros tengan que asumir la responsabilidad de los PACs.

SATSE advierte que las profesionales de Enfermería estamos sobradamente capacitadas y cualificadas para asumir nuestro trabajo de PAC, porque estamos preparadas para tomar decisiones y valorar cuando debemos derivar o no un paciente a su médico de atención primaria o a urgencias, por medio del 061. Sin embargo, esto no significa que no sean necesarias medidas garantistas que nos avalen y respalden a la hora de asumir esta responsabilidad.

Desde SATSE recordamos que somos las profesionales de Enfermería las que llevamos a cabo los triajes en urgencias, tanto pediátricas como de adultos, valorando a los pacientes para clasificarlos por orden de prioridad, habiendo recibido formación para ello y siguiendo protocolos elaborados por el Sergas. Al igual que son las responsables del soporte vital avanzado enfermero (SVAE), donde es una enfermera o enfermero el que va en la ambulancia y se hace cargo de la urgencia vital, tomando las decisiones pertinentes. Por eso, SATSE no comprende que se cuestionen sus capacidades, a la hora de asumir el trabajo de PAC.

Si bien nuestra capacidad y responsabilidad son claras, desde el Sindicato de Enfermería exigimos una serie de medidas garantistas, encaminadas a dar la mayor seguridad a pacientes y profesionales. Una de esas medidas pasa por una formación específica como la que reciben las enfermeras del 061, con el fin de poder actuar de manera más estandarizada y ágil. Todo ello, por supuesto, acompañado de unos protocolos que den seguridad jurídica al profesional.

Otra cuestión a tener en cuenta es que cualquier equipo completo en un PAC está conformado por al menos dos profesionales sanitarios, por lo que, para poder atender a estos pacientes con mayor garantía y seguridad, y para poder responder en las mejores condiciones en una situación de emergencia, siempre deberían estar dos enfermeras por PAC. No se puede concebir el acudir a una situación de emergencia un efectivo sanitario solo.

En el mismo sentido, es imprescindible que las enfermeras/os que están como efectivo único en el PAC tengan una línea directa con el servicio del 061, de modo que no queden en espera como un usuario más, puesto que ya han realizado una primera valoración del paciente y consideran que es necesario un apoyo médico.

El objetivo es que puedan consultar directamente con el MER (jefe de sala del 061) que esté de guardia, para valorar de manera conjunta la necesidad de derivación a un servicio de urgencias del paciente que está en PAC.

Por último, desde el Sindicato de Enfermería consideramos prioritario el comunicar a la población que el PAC no cuenta con un médico, por lo que va a ser atendido exclusivamente por enfermeras y enfermeros.