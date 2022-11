Igualados en opacidad

Que España es un estado democrático y Marruecos no, parece evidente. Esta es, de entrada, la primera diferencia que no debemos olvidar antes de hacer analogías entre uno y otro país. Es decir, no es permisible igualar a los dos estados cuando de opacidad se trata. Otra cosa diferente, son las responsabilidades que cada uno tiene en el asunto de Melilla y, en ese sentido, las que nos deben de preocupar a nosotros son las del gobierno español.

Por eso convendría que España se comportase como lo que es, un estado democrático. Y la mejor forma de demostrarlo, es aplicando la mayor transparencia y rapidez en las explicaciones que tenga que ofrecer. Ese es un aspecto fundamental, porque cuanto más tarde el gobierno democrático de España en dar explicaciones contundentes que satisfagan políticamente a la ciudadanía, a las instituciones del Estado (dígase Fiscalía, por ejemplo) y a la propia oposición, más se va a pudrir el asunto y, por desgracia, ese parece que es el camino por el que vamos.

Todo ello, independientemente de la exigencia de responsabilidades, que también caben. En efecto, siempre hay espacio para las responsabilidades individuales de quienes están al mando de ciertos cargos, y eso no es nada malo. Responder con el propio cargo, si fuese necesario, no debe considerarse algo innoble, sino todo lo contrario, es un procedimiento de depuración que tienen los sistemas democráticos para cuando se producen errores que no se pueden subsanar de otra manera.

Lo que está claro es que, con lo que estamos viendo y, con el devenir de los acontecimientos, lo que ocurrió en Melilla no es un modelo para sentirse orgulloso, más bien todo lo contrario. Con el oscurantismo y la poca claridad con la que el Gobierno está tratando el asunto desde el principio, lo único que consigue es, igualar al estado español en opacidad al marroquí, y esa, de momento, muertes aparte, es la peor de todas las noticias en este desgraciado acontecimiento.