¿Había vinculación entre Juan Mariño de Sotomayor y Pedro Madruga?

Pedro de Lorenzo y Macías en la Biblioteca del Monasterio Mercedario de Poio

En muchos medios terrestres e interpolares plasman la gran noticia: "Exhumación del féretro de Juan Mariño de Sotomayor, en la iglesia de San Martiño de Sobral. Encontraron el cráneo fracturado y varios huesos que serán analizados en laboratorio universitario de Granada, buscando sí tenía relación de parentesco con el propio Colón".

Comentan que han aportado investigaciones, realizadas por historiadores y señalan cómo puntos a explorar la iglesia de San Martiño de Sobral y el antiguo cementerio de San Salvador de Poio.

No nos han participado ni el nombre de los historiadores, ni en que se basan para iniciar excavaciones. Dan a entender que Colón nació en Poio y posiblemente fuese Pedro Madruga. No hay ningún documento que asevere que Colón nació en tierra Gallega. En cuanto a la teoría Madruga – Colón es inviable, carece de argumentos fiables y mezcla la casa de Jofre de Tenorio con la de Sotomaior. Lo veremos en las genealogías de ambas casas.

La Asociación Académica de Genealogía y Heráldica de Galicia cita: "Sepulcro del Arcediano de Reina Juan Mariño de Sotomayor - S. XV. Don Juan Mariño de Sotomayor, fue señor del coto de Sobrán con su torre, casas y puerto de Vilaxoán, con su jurisdicción civil y criminal. Señor del coto de Trabanca Badiña. Señor del beneficio de Santa María Madanella de la villa de Villarejo de Fuentes en la diócesis de Cuenca, arcediano de Reina en la iglesia de Santiago. Fundó la villa y puerto de Vilaxoán, que por él tomó este nombre, en Vilanova de Arousa, (Pontevedra).Testó el 5 de septiembre de 1496, de que dio fe Gómez Davazo. Fundó un mayorazgo con todos sus bienes raíces cotos señoríos vasallos y patronazgos que le pertenecían en el reino de Galicia por herencia del mariscal Paio Gómez de Sotomayor y doña Mayor de Mendoza sus padres. (30 de agosto de 2014)".

Es de gran curiosidad analizar la vida de Paio Gómez de Sotomaior. Casado con María de Grecia, el arzobispo Lope de Mendona anula este matrimonio y lo desposa con su sobrina Maior de Mendonza. En la biblioteca Nacional de España guarda esta reseña: " En realidad, era una forma de repudiar la católica, por lo que Paio Gómez se casó con la sobrina del propio arzobispo, Maior de Mendoza , con quien tuvo a Suero Gómez de Soutomaior (1417-1447) y otros hijos. Los dos esposos fueron enterrados en el convento de San Domingos de Pontevedra" .

Expuestos estos dos comentarios de expertos historiadores, nos lleva a la conclusión que Juan Mariño de Sotomaior era hijo de Paio Gómez de Sotomaior, que se habían desvinculado de la casa de Sotomaior.

Gelmirez, en el siglo XII, funda tres astilleros con sus puertos: Noia, Padrón y Pontevedra; siendo éste último el de más relevancia. Trae expertos extranjeros. La diócesis de Santiago era asediada por piratas normandos y musulmanes.

¿Qué mejor un pirata para combatir con otros piratas? Es posible que en esta diócesis se estableciesen albergo hebreos procedentes de Amalfi, sita al sur-oeste de Italia. Ellos practicaban el cerco, eran mareantes, se servían de la salazón, atacaban naves cristianas y de cualquier religión

(los mejores corsos o piratas del Mediterráneo).

Estos hechos los encontramos en nuestra Ría de Pontevedra: practicaban la salazón, el cerco, eran mareantes, grandes navegantes y corsos. Todos conocemos las gestas de Paio Gómez Charino y Jofre de Tenorio. En nuestra ría fue cuna de grandes nautas, mareantes y corsos.

Posiblemente Paio Gómez Charino era descendiese de hebreos que acataron el catolicismo. Reflejamos un estudio de: Alejandro Rubinstein: Gómez, apellido de origen castellano, incluye en su fórmula gráfica el sufijo ez convirtiéndolo en un patronímico. La raíz etimológica es Gome

o Gomo y se trata de una voz germánica que anuncia la presencia de un hombre. La presencia judía en el globo terráqueo bajo este nombre de familia se extiende a Toledo, Madrid, Badajoz, Sevilla, Valdeorras, Ribadavia, Tuy, Allariz, Ámsterdam, Barbados, Curaçao, Ciudad de México, Nueva York, Nantes, Pisa, Túnez y Venecia. Por consecuencia, fue de los apellidos perseguidos por la inquisición en México, Toledo y Madrid. Es la propia Toledo la que registra a judíos Gómez en el 1553.

Alicia Benmergui en su tesis doctoral: La Familia Gómez, los primeros judíos neoyorquinos. Una buena basa para analizar.

Exponemos dos comentarios sobre las pruebas del ADN. L. Bella, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, biólogo y experto en genética: "Los seres humanos diferimos extraordinariamente poco entre nosotros y en parte se debe a ese 0,1% de pequeñas variaciones en la secuencia de ADN. Estas diferencias en general o son irrelevantes, neutras, o son muy sutiles".

Peter Dickson: Desde el 2003 estudia en el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, junto José Antonio Lorente. Cotejan el ADN de restos de Colón, sus hijos Hernando y Diego. "Lamenta que los científicos no desvelaran información sobre el cromosoma Y hallado en los restos de Hernando, de mayor calidad que los de su padre y su tío. Creen que optaron por el secretismo para esconder que no hallaron ninguna coincidencia genética, y por temor a que ese resultado reforzase la sospecha de que esos apellidos fueran una tapadera para esconder su origen".

Trataron de olvidar que en esta ciudad existió una gran comunidad hebrea, con su sinagoga, picota y cementerio. Hay documentos que sitúa al albergo de Colón y Fonterosa dentro de esta ciudad: casco antiguo y sus arrabales. Siguiendo las pautas de Casto Sampredo Folgar, nos muestra la posible ubicación del cementerio: "Muy cerca de las Torres Arzobispales".

Los judíos/hebreos enterraban a sus muertos fuera de la ciudad, por lo menos unos 100 metros, en una cota de altura; donde está Bellas Artes y el Ambulatorio era la tercera cota de esta ciudad. Posiblemente hay estuviese ubicado el cementerio hebreo. Hay más consistencia documental para excavar y poder aclarar la nebulosa de la etnia de Colón.

Dejemos las especulaciones y entremos en comentarios sobre estos acontecimientos abriendo tumbas para conocer el origen de Colón. Aclaramos, siempre respetando las distintas opiniones y sin dejar en evidencia a ninguna persona.

PRIMERO: La Universidad de Granada no es partícipe de este ingenioso evento. Han contratado varios especialistas y, como es normal, vienen a realizar el trabajo asignado. ¿Quién corre con sus emolumentos? Esto interesa a todos los ciudadanos, ya que, posiblemente, fuese pagados con

dinero público. ¿En que nos basamos? El comentario de Juan Carlos Blanco Varela: Se ha publicado en varios medios de comunicación que esta excavación está patrocinada por la Universidad de Granada, con la participación del Dr. Lorente. Me he puesto en contacto con el Dr. Lorente y transcribo su contestación: "Estimado Juan Carlos. Gracias por su mensaje. Yo soy el director científico del proyecto, pero mi actuación se limita a realizar y coordinar todos los análisis de ADN. Nosotros estamos analizando las muestras que nos envían los defensores de las diferentes teorías, de modo que no tengo conocimientos históricos para poder opinar sobre las mismas porque yo soy médico y mi especialidad es el análisis genético. Si lo estima oportuno, usted puede contactar con el señor Eduardo Esteban, que es el promotor de este trabajo concreto en Galicia. Un saludo. José A. Lorente Enviado desde mi iPhone".

SEGUNDO: ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Tampoco lo especifican. ¿Buscan si hay parentesco con la Casa de Sotomaior? ¿Tratan de defender que Madruga se reencarnó en Colón? Esta teoría la defiende la Estimada Presidenta de la Diputación de Pontevedra; expuso sus creencias en varios foros, uno en el Castillo de Sotomaior. Nos lleva a este interrogante, ¿Pudo subvencionar este proyecto la Diputación? ¿Con qué finalidad?

TERCERO: Hemos de diferir y encontramos absurdo estas excavaciones. Todo historiador conoce dónde estaba enterrado Juan Mariño de Sotomaior y que depende de la Casa de Jofre de Tenorio, posiblemente de etnia hebrea. ¿Con quién van a comparar su ADN? Con los de Madruga y los de Colón resultará imposible. Por los testamentos de los hijos de Pedro Madruga deducimos que pueden estar enterrado en Tuy; ya estuvieron excavando en esa villa y no tenemos noticas al respecto.

CUARTO: ¿Cuál será el resultado de ADN? Posiblemente de etnia semítica, ya que los genes lo trasmiten las madres. Todos conocen que Mayor de Mendoza, su madre, era de etnia hebrea.

CONCLUSIÓN: Se ha propuesto realizar un foro sobre la temática de Colón, a nivel internacional. La iniciativa parte de La Asociación Cultural Amigos del Monasterio Mercedario de Poio. Vistas y compartiendo las diversas teorías, se podría encontrar un punto común para desvelar el origen y la cuna de Colón. Todos somos necesarios.

Nota: Mercedes Vázquez Bertomeu: "La teoría del Colón gallego no está investigada, pero tampoco es fácil"

