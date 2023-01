Ventana indiscreta: El abuelo

Vive como un rey en una mansión de lujo, situada en una paradisíaca isla, con vistas al mar, tiene a su disposición una pléyade de acompañantes, fisioterapeuta, entrenador, varios ayudantes, cocineros y médicos a su servicio, pero los achaques de la edad empiezan a hacerle mella y, tal día como ayer, visualiza en su teléfono móvil la noticia sobre un estudio publicado en la plataforma científica Science Direct, dónde se afirma de forma rotunda que los abuelos que cuidan de sus nietos tienen un 37% menos de riesgo de muerte que otras personas de su misma edad, que no se ocupan de esa responsabilidad.

El entramado de neuronas que se asienta sobre sus hombros consigue iluminar la bombilla de sus ideas y, de inmediato, realiza una llamada a sus hijos:

- "Me apetece ejercer el rol de abuelo, así me sentiré más integrado y útil para vosotros". A parte ya sabéis que soy una fuente importante de experiencia y sabiduría.

- "Papá las niñas estudian en el extranjero y estamos a mediados de curso, ya hablaremos en julio", respondió su hijo.

Una de sus hijas aprovechó el envite y, vio la oportunidad de quitarse de encima al hijo ya talludito que sólo le daba problemas. Decidió darle un ultimátum a F (por motivos de seguridad no facilitamos su nombre): ¡Tienes que ofrecerte como nieto de acogida! Si no aceptas, te echo de casa y hablo con las revistas del corazón para que silencien tú vida. F, no vio otra alternativa y, utilizó el comodín de la llamada:

- Abu, "me apetece mucho estar contigo para acompañarte en estos momentos difíciles de tú vida".

- "No sé, preferiría alguien más pequeño, te veo un hombre hecho y derecho", ¡Además tus antecedentes: andanzas nocturnas, trifulcas, si hasta te has pegado un tiro en el pie! ¡Creo que los dos juntos seríamos demasiado explosivos!, dijo el abuelo.

- F: ¡Ya me han rebajado la asignación económica, me han quitado el título nobiliario, no me queda otra alternativa!, afirma con un aparente llanto angustiado.

- Abuelo: ¡Está bien!, "al fin y al cabo es indudable que tú representas un vínculo entre mi pasado, tú presente y quizás, nuestro futuro nos ha predestinado a estar juntos". ¡Nos vemos!

Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.