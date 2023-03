Hola, quería poner en conocimiento, porque supongo que habrá más vecinos afectados, un cobro abusivo en el recibo del agua.



En los meses de julio, agosto y septiembre, el ayuntamiento no pasó a hacer la lectura del contador, apareciendo en el recibo como que no existió consumo en casa.



Pero en el siguiente recibo de los meses de octubre, noviembre y diciembre contabilizaron todo, lo sé esos meses, más lo anterior no cobrado.



Ya que el precio del agua varia en función de los litros gastados (hasta 25 m tiene un precio y a partir de ahí sube) el resultado es un precio más elevado.



Puede parecer poco, pero si afecta a muchos vecinos, la ganancia del ayuntamiento se eleva. Y es un cobro injusto.



Preguntamos en el ayuntamiento y ni caso... así que he preparado una reclamación por escrito por qué me parece un abuso. Me gustaría saber si hay más personas de Marín o por lo menos de la parte de Cantodarea en esta situación.



Me gustaría que esté tema se supiera por qué puede haber gente que no se haya fijado.

Anxos Vidal Caramés