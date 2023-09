Es común considerar las neuras como bagatelas, pequeños episodios maniáticos que todo el mundo padece en un momento u otro y a los que no es razonable darles mucha importancia. Error. Las neuras pueden darse en un tipo de individuo que no consigue gestionarlas adecuadamente y, por esas cosas del destino, decide invadir Polonia para comenzar a construir un imperio. Disculpen si parece que estoy frivolizando, pero es que se empieza con las neuras y se acaba de psiquiatra.

Hay neuras menores, como subirse por las paredes cuando tus alumnos utilizan la mierda esa llamada tipex en lugar de la tachadura reglamentaria de toda la vida. Hay también neuras mínimas, como morderse las uñas. Todas pueden justificarse de una forma u otra, pero también hay gente que escucha hardcore metal y le parece lo más normal del mundo.

Neura o neuras son vocablos que se obtienen de acortar "neurastenia": estado mental que se caracteriza por fuertes síntomas depresivos, tendencia a la tristeza y gran inestabilidad emotiva. No sé de dónde he sacado esta definición pero poner "tendencia a la tristeza" después de haber puesto "fuertes síntomas depresivos" es una estupidez. Y no son neuras mías. También se dice que tiene neuras alguien muy maniático. Aunque, insisto, todos tenemos nuestras manías. Yo, por ejemplo, suelo explicarlo todo varias veces. Otra manía que tengo es la de hacerme el gracioso. Hacérmelo, no que lo sea. Me gusta más hacerme el gracioso que serlo: tiene más mérito.

Las neuras vienen muy bien para escribir, por ejemplo. En general, para todas las artes. ¿Recuerdan a aquel cineasta catalán, Bigas Luna? El de "Jamón, jamón", una peli como otra cualquiera pero que ahora parece mejor debido al éxito internacional que alcanzaron dos de sus protagonistas: Penélope Cruz y Javier Bardem. Sus películas están atiborradas de sus neuras. Alguna, en concreto, gira en torno a una neura que se va engrosando como una bola de nieve. Pero ¡a ver quién es el que tira la primera piedra!

Se suele llamar neurótico a alguien irritable, que muestra reacciones emocionales desproporcionadas. La neurosis tiene cierta relación con lo que comunmente llamamos neuras, pero no es lo mismo. Hoy en día recibe el nombre de "transtorno de ansiedad" y es un padecimiento muy extendido debido a las condiciones de vida de nuestro tiempo, en el que el encaje del "yo" en la sociedad y el mundo exterior por extensión se complica cada vez más. Esto no tiene nada de gracioso y resulta especialmente complicado imaginarse como podría serlo, salvo que usted sea Woody Allen, lo cual es estadísticamente muy improbable.

El virtuoso guitarrista Robert Fripp (King Crimson), de 77 años, confiesa en un reciente documental que practica todos los día sin perdonar uno. Acto seguido afirma haber cambiado recientemente algunos acordes del tema "Neurotica". No hay más pregunta, señoría.