Los consejos de Steve Jobs

Estos días hemos podido leer las declararacione de un antiguo ingeniero de Apple (una década en la empresa) explicando tres claves para tener éxito que Steve Jobs compartió con él. A falta de más concreción, uno, que es parvo, se imagina a Steve Jobs llamando a este señor por su nombre y alzando su mano para hacerle el típico gesto de que se acerque, que tiene algo que compartir con él. A ver quién le decía que no, que tenía mucha faena, al bueno de Jobs.

La primera de las claves, por lo visto, consiste en la constancia: repetir las intentonas hasta lograr el resultado deseado. Nada que objetar. No es que haya descubierto la pólvora, pero de momento no dice tonterías. Vamos con la segunda clave: utilizar los peldaños como fracasos hasta el éxito. Lo pongo así, al revés, para ver si están ustedes atentos, que se me despistan. Correcto también el argumento: hay que aprender de los errores (se viene escuchando desde hace siglos, pero si lo dijo Steve Jobs...). El tercer y último ingrediente secreto es atreverse a dar un salto más allá. No, no dijo "un salto al más allá". Se refiere a tomar algún riesgo, eso que ahora llaman "salir de la zona de comfort" de uno, que tampoco es sacarse las pantuflas para calzarse esos zapatos que aprietan tanto. Nuevamente, impecable el razonamiento. Otra cosa es afirmar que estamos delante de una exhibición de ingenio: muy novedosos no son los planteamientos. Rezuman sentido común, eso sí. Claro que uno se pregunta si podía ser de otra manera, si sería posible que Steve Jobs saliera con tres ideas loquísimas para alcazar los logros que uno se establezca como meta. Y ahora muy atentos a la siguiente pirueta: parece ser que, aparte de esta confidencia a un ingeniero suyo escogido al azar (o unas horas antes, haciendo un sorteo entre los empleados, quién lo sabe) el talentoso empresario norteamericano despachó también doce reglas para lograr el mismo fin: el dichoso éxito de las narices. Es decir, que hizo una versión corta y una versión larga, pro, o extended del asunto. Son estos:

1. Haz lo que te gusta

2. Sé diferente

3. Esfuérzate al máximo

4. Analiza los pros y los contras

5. Emprende

6. Empieza en pequeño, piensa en grande

7. Aspira a ser el líder

8. Visualiza el resultado

9. Pide opinión

10. Innova y crea

11. Aprende del fracaso

12. Mejora continuamente

Me raya un poco (donde "raya" es "chirría" pero fuera de la zona de comfort, rollo más juvenil) el número 8, porque me suena a esa leria oriental de la visualización (en Oriente se ha pensado siempre con imágenes) y Steve Jobs era de San Francisco. Un dato curioso: sus padres biológicos eran estudiantes universitarios y, como no podían mantenerlo, lo dieron en adopción a un matrimonio formado por un maquinista de tren y una ama de casa. El joven Jobs vendió su furgoneta Volkswagen para fundar junto a su socio Stephen Wozniak la empresa Apple Computer, a la que pusieron ese nombre y logo como recuerdo de los tiempos en que Steve trabajaba recogiendo manzana (su fruta favorita, además).

Terminemos con una voladura controlada, con una enmienda a la totalidad. Todo consejo para obtener el éxito está muy bien, siempre que no pongamos en duda el propio concepto de "éxito". Es que tal y como se suelen establecer las prioridades hoy en día, a lo mejor no es tan aconsejable ese éxito.