Eleccións Galegas 18F: Premio a marcas consolidadas e proxectos solventes, e castigo para marcas descoñecidas e proxectos fracturados

Estas eleccións certificaron unha vez máis o sentir do pobo galego que actúa en chave conservadora. Pero sendo como somos un pobo diferenciado, ese aparente voto conservador que se traduce no voto maioritario ao PP non é un voto razoado por ser este un partido de dereitas.

Vaia por diante que a decisión de votar a unha ou outra opción política non só está nas impresións subxectivas, nas campañas persuasivas ou mensaxes emocionais.

Xoga un papel fundamental a transmisión da confianza.

É nesta parte onde o pobo galego se mostra conservador por natureza, non aventura o seu voto porque sí…de aí que o PP rendabilizou ben a confianza do seu electorado a pesar de ter un candidato que non era o máis coñecido, pero a marca PP si ofrece unha confianza a un moi amplo electorado.

Outro beneficiado pola confianza ofrecida foi o BNG que traballou moi ben a imaxe da candidata, ao tempo que reducía o logo a imperceptible nos carteis, e esta era a máis coñecida de todas as forzas políticas que se presentaron. O PSOE foi castigado polos dous condicionantes principais, candidato menos coñecido e proxecto político fracturado.

Volvemos a estar no mesmo resultado do ano 2001, onde o PP tivo nesa ocasión 791.885 votos, e agora as tres dereitas (PP, VoX, DO) 748.296 votos. A esquerda (BNG,PSOE, e os grupos afíns) tiveron no 2001 un total de 691.673 votos, fronte aos actuais 702.936 votos.

Levamos 6 lexislaturas cos resultados electorais practicamente iguais no Parlamento de Galicia a excepción dunha lexislatura de goberno alternativo pero sen apenas moverse a correlación de forzas electorais.

Toca pois remangarse e poñernos todas as persoas conscientes da necesidade dun proxecto de País, galeguista, conservador e de centro transversal baseado nos valores intrínsecos de Galicia, toca arrimar ombreiro co Partido Galego, que leva catro anos implantando proxecto nos concellos.

Debemos pasar páxina de experimentos do estilo do presentado as Eleccións galegas do 2020 coa coalición que etiquetaron como galeguista, formada por En Marea, CxG e o Partido Galeguista, que tivo uns resultados anecdóticos, toda vez que En Marea viña de ser o primeiro partido da oposición no Parlamento Galego, acadando desta volta 2.883 votos, co 0.22%.

Nas presentes eleccións, outra proba de coalición auto cualificada de galeguista e formada sobre todo por xente ex_PSOE da que participaron 5 grupos (EC, GS, CxG, CG e UL), o resultado foi incluso peor, quedando en 1.540 votos, co 0,10%

No Partido Galego, decidiuse por proposta das bases das Agrupacións Locais que aínda non era o momento de presentarse a este tipo de eleccións. Estamos nun proceso de avance, de constitución de novas Agrupacións por toda Galicia e que primeiro toca sentar as bases nos concellos. Traballamos para conseguir as dúas normas enunciadas no principio consolidar o Partido Galego como marca recoñecida por todo o electorado e o mellor proxecto solvente, na estrutura, garantía democrática, con un corpo social firme, traballando todos na mesma dirección e coa meta de servir a Galicia como o seu partido, o partido da esencia de País, do sentidiño, do galeguismo de sentimento, estamos para activar este pobo, para facelo rexurdir, sentirse orgulloso de seu, da súa historia e das capacidades do seu futuro.

Suso Ares

Coordinador Xeral do PG