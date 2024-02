Aviso antes de empezar: este artículo no es para almas sensibles. Si es usted un alma sensible o un sucedáneo o cualquier cosa que se le parezca, abandone ahora mismo. Como no me canso de repetir, el que avisa no es traidor, si acaso, es avisador. Empezamos.

Saltan la liebre y la noticia cuando menos se lo espera uno, en internet: se ve mejor al mirar por el agujero de una galleta salada. Ojo, merluzo (no proteste, alma sensible), hemos dicho "por el agujero", ya se sabe que las galletas saladas que no tienen agujeros no ofrecen la posibilidad de mirar a través de ellas, que no se fija usted. Hay galletas saladas, también llamadas galletitas saladas, también llamadas crackers, que hay que decírselo todo, caramba, que tienen agujeritos. Pues si usted mira a través de uno de ello, según internet (o sea, vaya usted a saber según quién) verá mejor. La noticia aclara (jajajaá, "aclara") que al mirar a través de agujeros se produce un efecto óptico que disminuye la visión borrosa. De hecho, añade la noticia, este efecto se usa en oftalmología para hacer ciertos diagnósticos. "Ciertos diagnósticos": viva la precisión y vivan los datos científicos.

Parece ser que esto del agujero de la galleta lo comentó un usuario de Reddit que comía crackers mientras veía la televisión y el muy tarugo se puso a mirar a través de uno de los agujeros, observando que la imagen era mucho más nítida que si miraba directamente a la pantalla. Una aclaración que no va a ser tal: Reddit es una cosa de internet, servidor no sabe exactamente qué, pero nadie dice que, además de escribir artículos no aptos para almas sensibles, uno tenga que saberlo todo de internet. Cuando más bien es al contrario.

Parece ser, y nótese que he vuelto a empezar un párrafo con esta frase, que ese aumento de la nitidez de la imagen se debe a algo conocido como "efecto de agujero de alfiler" o "efecto estenopeico". No hace falta una galleta salada, evidentemente, basta con mirar a través de uno o varios agujeros pequeños para modificar la forma en la que la luz se enfoca sobre nuestras retinas. Voy a explicarlo con más detalle, que para eso está google: en condiciones normales, lo que vemos es el resultado de cómo nuestro cerebro interpreta la luz que llega a nuestros ojos tras incidir sobre las superficies a las que miramos. Para optimizar este proceso contamos con la retina, en la que se enfoca toda esa luz en un solo punto. Sin embargo, las personas que no ven bien por un problema de refracción, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, no cuentan con esa concentración perfecta de la luz en la retina.

La luz incide sobre un espacio más amplio, conocido como círculo de difusión, por lo que la imagen resultante queda borrosa. Sin embargo, si miramos a través de agujeros, los rayos desenfocados se bloquean y solo llega a la retina un haz perfectamente enfocado. Nuestros ojos ya tienen de manera natural un agujero que se encarga de que esto ocurra: la pupila. De hecho, cuando encogemos los ojos para ver mejor, lo conseguimos porque se reduce el agujero y la luz se concentra en la retina. Algo curioso también es que no todas las personas tienen la pupila del mismo tamaño y eso también influye en su visión, más allá de las dioptrías. Espero que sean conscientes, queridas almas no sensibles, de que acabo de fusilar un buen cacho de un artículo que he leído en internet (¿para que los cuelgan, si no?).

Pues parece ser que el vago este que estaba comiendo queso y crackers y viendo la tele y se puso a mirar por los agujeros de las galletitas, hizo esa pregunta en un foro de ciencia y recibió la contestación que gentilmente les he hecho llegar. Y les diré aún más: cuando una persona acude a un oftalmólogo o un óptico con un problema de visión borrosa, a menudo se le hace mirar a través de un instrumento llamado agujero estenopeico. Los agujeros se van abriendo o cerrando y se le pregunta si su visión mejora.

Si experimenta una mejoría, significa que el problema, muy probablemente, es de refracción. Por lo tanto, podría solucionarse con gafas o lentes de contacto. En caso de que mirar a través de los agujeros no le sirva de nada, habría que comprobar si hay patologías asociadas con el fondo del ojo, quizás con la retina o el nervio óptico.

¿Se ha enterado ya de todo? Mire que suerte ha tenido por tener un alma no sensible.