O Clube de Lectura de O Piñieiriño celebra o seu primeiro aniversario

O Club de Lectura no Piñeiriño celebra o seu primeiro ano no Centro Cultural Breogán este martes día 5. Ás 21:00h na biblioteca do local da asociación (Rúa Fermín Bouza-Brey nº7).

É con gran alegría que celebramos o primeiro aniversario do Clube de Lectura de O Piñieiriño, un espazo onde os amantes da literatura puidemos compartir as nosas paixóns e descubrir novos mundos a través dos libros. Neste especial aniversario, queremos destacar o libro que acompañou a nosa xornada durante este último mes: "O bosque dos catro ventos", da talentosa escritora galega María Oruña.

Durante estes meses, o noso clube creceu en número e en conexión, e a experiencia de mergullarnos nas páxinas dos libros, especialmente nesta última obra, foi verdadeiramente enriquecedora. "El bosque de los cuatro vientos" transportounos a un universo fascinante, onde os segredos e misterios do pasado conflúen co presente nunha trama absorbente e emocionante, que analizaremos na reunión de este marzo.

Nesta xornada tan especial, queremos agradecer a todos os membros do clube polo seu compromiso e entusiasmo continuo. Sen a vosa participación activa e a vosa paixón pola lectura, non sería posible celebrar este éxito.

A través dos libros, descubrimos non só historias e personaxes, senón tamén nos conectamos como comunidade, compartindo ideas e reflexións que enriqueceron as nosas vidas. O Clube de Lectura de O Piñieiriño é máis que un simple encontro para debater libros; é unha oportunidade para compartir, aprender e crecer xuntos.

Ao cumprir o noso primeiro aniversario, miramos con entusiasmo cara ao futuro e anticipamos moitas máis aventuras literarias xuntos. Que sigamos descubrindo novos mundos a través das palabras e celebrando a nosa paixón pola lectura en cada reunión.