Currículum

Cuando en el escaparate de una tienda de lo que antes era "Todo a 100" y ahora es todo un revoltijo te encuentras con una hoja de papel y este mensaje, escrito a mano: "Se cogen curriculums" es el momento de detenerse a pensar en qué momento se ha ido todo esto al pedo, como diría un argentino. Los argentinos cuando aciertan lo hacen de pleno, sea produciendo futbolistas o expresiones idiomáticas incontestables.

Lo primero que se te viene a la cabeza es puramente material: si me vas a pedir un curriculum y no quieres que te lo entregue escrito a boli en una hoja de libreta, ten el detalle de escribir el texto del escaparate de otra manera. Un poquito de pulcritud.

Luego viene el asunto de qué ha pasado con los avisos de "Se necesita..." y quién ha caído en la cuenta de que pidiendo el curriculum vitae se ahorra uno explicaciones. Luego está lo de pedir la formación y el historial laboral de uno para despachar en un bazar, que la cosa está muy mal, está claro, pronto exigirán tres masters y cinco idiomas a los porteros de discoteca pero, en fin, a cada quien se le ponen los pelos de punta por aquello que su psique decide que lo hagan.

A día de hoy se está produciendo una colisión de situaciones imposible de sospechar hace menos de un mes: el curriculum más conocido de todo el territorio español y uno de los más cutres pertenecen a la misma persona. Sí, hablamos de Koldo García, el inefable, el inflamable, el infalible (eso creía él). A veces el curriculum de una persona te deja sin frío ni calor, no sabrías qué esperar. En este caso la frase surje por sí sola: "apuntaba maneras". Es imposible, investigado o no, que el escándalo no salpique a su jefe inmediato, por mucho que a este le venga muy bien el aforamiento. La celeridad conque en el PSOE le mostraron la puerta reflejan que lo tenían muy claro.

Siguiendo con los curriculums, una desgracia como otra cualquiera es que en el tuyo figure que eras gestora del twitter del perro de tu jefa, una señora que a día de hoy no es capaz de reconocer que los atentados del 11M fueron cosa del terrrorismo islámico. Ese asunto de hablar en lugar de un chucho puede tal vez explicar que la señorita Ayuso vea en un rótulo de un cartel electoral de Bildu una alusión a ETA, empeñada como su ex-jefa en que la sombra de la banda vasca es alargada y todo lo ocupa. Hay curriculums que insultan a la inteligencia, como el de Koldo, y otros que prefiguran posteriores atentados contra el mismísimo sentido común.