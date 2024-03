Disputas sobre el Padre Sarmiento

¡Tertulias, tertulias…! Siempre discusiones y, a veces, sin fundamento. En una de ellas me pusieron a caldo.., y bien caliente! Algunos postulan que vivió en Santa Margarita, Mourente, aduciendo que lo defiende Milagros Bará; otros, en Cercedo, hacen referencia a Roberto Agís Balboa.

¡Tranquilo y con determinación! Me encierro en la Enigmática Biblioteca del Monasterio Mercedario de Poio. Allí están varios tomos de escritos de puño y letra del Padre Sarmiento y de sus discípulos.

La historiadora Milagros Bará afirma que vivió en la ciudad de Pontevedra y en la visita a Pontevedra en 1754-55 comenta Sarmiento que se alojó en casa de su hermano Javier, comisario marítimo; tal vez sita en Santa Margarita. Lo que expone en este su artículo.

Coincide casi todo con lo descrito por el Padre Sarmiento. Hay una pequeña discrepancia: considera que vivió en la calle Palma de esta ciudad. Un ensayo muy elaborado y gratificante.

¡Espero que os vaya quedando un poco claro! Sí, si.., los de la tertulia. No solo saborear el aperitivo, hay que informarse bien. Vamos a los que defiende que vivió en Cerdedo-Cotobad.

Hacen referencia a Roberto Agis Balboa y no encuentro que él haya postulado su vivencia infantil en Cerdedo. Creo que él, como hombre erudito, trató de los orígenes de los padres y abuelos del Padre Sarmiento.

Con el libro delante, sintetizo las ideas del Padre Sarmiento y expongo su escudo:

"Llegué a Serate, muy cerca de San Andrés de Balongo; ahí estaba el antiguo solar de los Garcías Serage, donde nacieron mis abuelos paternos. En 1601 aun subsistía el solar con su escudo de armas. Por ese tiempo Juan García Serage, viendo el deterioro del solar, llevó la piedra del escudo a Balongo; era abad y cura de dicho lugar. Estas armas me tocan por mi abuelo paterno, que conocí en 1700 y ya tenía sobre 70 años y yo cinco. Se llamaba Alonso García de Serage y Figueroa, nacido en Serage y oriundo de Biascón por el Figueroa. Se casó con María Gosende en la casa das Raposeira, en Cerdedo, donde nació mi padre, casa solar del Capit´n Jusn Gosende, mi tercer abuelo. Este abuelo llevó las melicias a la Coruña en tiempos de Drake; se casó con María Quinteiro; otorgó testamento en 1720. Mi madre Clara Barboa Sarmiento, de la casa de Perros, en Samos, me dará las armas correspondientes, en caso que por ser abad me Ripoll me obligasen abrir sello. Bien conozco que todo es patarata; pero si me obligan a ello no es preciso fingir armas de nuevo”. (nota: patarata = cosa insignificante)".

¿Cómo no va haber confusiones? Leemos entre líneas y nos quedamos con lo que nos conviene. Espero que a “mis amigos” le ilumine el escrito del Padre Sarmiento.

¡Lo sé! ¿Cuál es mi opinión al respecto? La expongo, pero sin cachondeos; la próxima reunión cambiamos de temática.

Pedro José García Balboa nació el 9 de marzo de 1695 en Villafranca del Bierzo, donde trabajaba su padre, que era Maestro Cantero (Ni arquitecto, ni simple cantero, como postulan algunos).

Teniendo siete meses, sus padres se ubican en Pontevedra, donde pasó parte de su infancia y juventud; vivió en dónde está ubicado el Colegio de Arquitectos Técnico, en la Enfesta de San Telmo.

Estudió con los Jesuitas; el colegio estaba ubicado en el antiguo hospicio y San Bartolomé; teniendo 7 años (1702), se refugia en Tenorio con 40 monjas clarisas, por temor a las consecuencias de la Batalla de Rande.

En 1710, con quince años, ingresa en el Monasterio de San Martín, tomando el hábito de benedictino; cambia el nombre de pila por Martín y toma el apellido de su madre Sarmiento (P. Fray Martín Sarmiento). El resto ya lo relata Milagros Bará en su artículo.

En varios de mis ensayos comenté que no existía Porto Santo en Andurique de Abajo; me equivoqué y rectifico; donde estaba la Puntada, tal vez se denominase Porto Santo, como nos lo describe el Padre Sarmiento. “Domingo, 20 de octubre de 1754, en compañía de mi hermano Xavier, comisario de Marina, viajamos en barco. Desde Pontevedra sigue así la costa: Barca, Porto Santo, Punta de Esfola Gatos, Lourido, Punta de Campelo….”.

No me pongáis a caldo. ¡Cuidado con la laconada! Las tertulias son para alimentar nuestra mente y no el estómago. ¡Feliz caminar y buen día!

Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotograbado escudo e imagen de Padre Sarmiento: Asociación Cultural Amigos del Monasterio de Poio.

Fotografía: © Sofía Lorenzo Gómez.