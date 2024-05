Difusión Felina cierra temporalmente la entrada de nuevos gatos

Otro año más nos vemos en la necesidad de cerrar las puertas, figuradas porque no tenemos refugio sino unas pocas casas de acogida, las puertas a la recogida de nuevos gatos en la Asociación.



Año tras año intentamos hacer lo mejor que podemos, pero cada vez contamos con menos apoyo, sobre todo de la administración pública, que como ven que les hacemos el trabajo gratis pues siguen a lo suyo, con sus preocupaciones "más importantes".



No llegan avisos de todas partes y nos vemos obligados a decir que "no", pero como un dolor tremendo que nos ahoga el corazón, que nos está afectando psicológicamente porque ese "no" es obligado, debido a la impotencia de no tener medios materiales o económicos para hacernos cargo, esa impotencia nos está matando.



Dicen que hay una Ley de bienestar animal, no nos consta que la estén cumpliendo los primeros obligados a ello.



Os agradeceríamos que le dieseis difusión al estado tanto de los gatos de la ciudad como de no solo nuestra Asociación, sino de todas las asociaciones que hay actualmente.

Difusión Felina Pontevedra.

Asociación Protectora de Animales