Chega unha nova entrega da serie "A cociña gourmet en conserva", da man de Conservas Pescamar. Nesta ocasión, imos preparar unha receita que nos trae os aromas da cociña italiana e coa que imos aproveitar todos os beneficios dun dos peixes máis apreciados: o atún claro.

O atún claro destaca pola súa achega en proteínas de gran valor biolóxico e o seu alto contido en Omega-3. O nome de 'ventrecha' refírese á zona do ventre do atún, a parte máis tenra e saborosa deste túnido.

Para preparar esta deliciosa Lasaña con ventrecha de atún claro Pescamar, necesitamos os seguintes ingredientes:

• Para a bechamel:

- 1/2 l de leite

- 70 g de manteiga

- 70 g de fariña

- sal e pementa branca

- noz moscada

• Para o recheo:

- 2 latas de Ventrecha de Atún Claro en aceite de oliva

- 100 g de améndoas picadas

- 2 porros

- nata líquida

- 2 cenorias

- 3 cebolas

- 300 g de xamón serrano

- 1 pemento vermello

- 150 g de champiñóns

- 100 g de follas de espinaca

- queixo parmesano

- viño branco

- 1 tomate natural

- 2 paquetes de obleas de pasta

- 750 g de salsa de tomate

Preparación:

Cocemos as obleas de pasta en auga con sal e manteiga. Unha vez cocidas as follas, reservámolas en auga fría cun pouco de aceite.

Preparamos a bechamel mesturando a manteiga, a fariña e o leite. Cocemos a mestura a lume lento e remexemos ata conseguir unha salsa cremosa. A continuación, engadimos sal, pementa e noz moscada, ao gusto.

Para o recheo, refogamos todas as hortalizas cortadas moi finas. Cando estean feitas, engadimos os champiñóns cortados en láminas e as améndoas picadas ata que se torren. A continuación, as espinacas, o xamón serrano en tiras e o contido das dúas latas de Ventrecha de Atún Claro en aceite de oliva.

Reducimos cun chorro de viño branco e nata líquida, e traballamos a mestura cun pouco de bechamel.

Para montar a lasaña, poñemos na base do prato un pouco de salsa de tomate, e dispoñemos por capas: oblea, recheo e así sucesivamente ata 3 pisos.

Finalizamos coa última oblea e cubrimos con bechamel e queixo. Gratinamos ao forno.

En quince días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.