A concelleira María Canosa, dous anos subindo ao altar en Santa Cristina de Cobres

María Canosa, durante a confirmación © Concello de Vilaboa

María Canosa, concelleira socialista en Vilaboa que en 2022 acaparou titulares por substituír ao cura da igrexa de Santa Cristina de Cobres cando se puxo enfermo, cumpre dous anos desempeñando eses labores.

Esta fin de semana quixo celebrar ese segundo aniversario oficiando actos relixiosos na parroquia de Santa Cristina de Cobres cunha emotiva celebración, a confirmación dunha ducia de mozas e mozos.

María Canosa inclúe no seu voluntariado cristián o seu traballo como catequista, dirixindo a formación previa dos mozos da parroquia que recibiron a confirmación na mañá deste sábado: Anxo,Brais, Antía, Uxía, Lucía, Antía, Roberto, Tomás, Iris e Alba.

O acto estivo presidido polo novo vigairo episcopal da diocese, Luis Seoane, que oficiaba a súa primeira confirmación desde que en setembro asumiu esta nova responsabilidade.

A eucaristía desenvolveuse de forma amena e distendida e Luis Seoane agradeceu "sinceramente" os dous anos de voluntariado cristián de María Canosa, que se encarga de oficiar semanalmente as liturxias da palabra en Santa Cristina de Cobres desde el 6 de diciembre de 2021.

Canoso empezou este labor coa enfermidade do párroco titular, Guillermo Campos, e continuou tras o seu falecemento en xaneiro de 2022. Desde que o cura se puxo enfermo, e para que o pobo poida seguir acudindo á igrexa, cada domingo abre as portas, le o evanxeo, acompaña aos seus veciños na súa oración, canta e, se queren comulgar, dálles a oblea consagrada previamente por un sacerdote, normalmente, o de San Adrián de Cobres.

Non dá misa, senón que o que ela fai é "lectura da palabra", unha posibilidade recollida no Código de Dereito Canónico e que, aínda que non se coñece publicamente ningún outro caso en Galicia, si ten antecedentes noutros lugares.

O Dereito Canónico autoriza que persoas laicas poidan predicar nunha igrexa ou oratorio, se en determinadas circunstancias hai necesidade diso, ou se, en casos particulares, aconséllao a utilidade. A homilía e a consagración quedan reservadas ao sacerdote, pero todo o demais pode facelo un seglar. E cada domingo desde hai dous anos, María Canosa ponse ante os seus veciños e, por unhas horas, exerce as funcións de cura.